物流中心火災「連燒3天2夜」！受困消防員慘殉職　生前讓隊員先走

▲Coupang位於京畿道利川的物流中心發生嚴重大火，一名消防員救災時受困，不幸殉職。（圖／志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國內最大線上零售電商Coupang（쿠팡），其位於京畿道利川市的德坪物流中心17日上午5時發生嚴重火災，當局派出幫浦車等60台裝備與152名消防人力前往救援，原本火勢一度在該日上午8時順利撲滅，豈料上午11時火勢再度竄燒，導致前往地下2樓協助救災、滅火的52歲金姓消防員受困、失蹤，直到48個小時以後，才於今（19）日上午被發現殉職，遺骸因火災嚴重毀損。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《中央日報》，Coupang利川德坪物流中心的火勢連燒3天，擴及至全棟4層樓，滅火作業持續54個小時以上，由於該棟建築物可能有倒塌危機，在消防當局召開建築結構安全診斷會議後，才決定於19日上午10時派出5名專家等共21名搜救人力前往建築物內部尋找金姓消防員的下落。

▲Coupang位於京畿道利川的物流中心發生嚴重大火。（圖／志影像／newscom）

消防搜索隊於上午11時32分發現金姓消防員的遺骸，至12時12分，將整理好的遺骸以救護車送往京畿道醫療院利川醫院的太平間安置。

金姓消防員於17日上午11時20分投入現場展開搜救作業，為撲滅建築物內部火勢，才與另外4名消防隊員前往地下2樓。原本以為主要的火勢已於上午8時19分撲滅，未料金姓消防員進入地下2樓的同時，櫃上的物品卻突然砸落，積累在內部的可燃物質灑出，造成火勢再度燃燒。

現場指揮人員隨即以無線電要求撤離，不過經過20分鐘以後，金姓消防員示意讓前方的4名隊員率先逃出，自己則揹著供氧量僅剩50分鐘的氧氣瓶，遭後方的堆積物困在地下2樓，直到19日上午10時，才被發現慘死在原地。

▼金姓消防員受困前，曾指示其他4名隊員先離開現場。（圖／達志影像／newscom）

▲金姓消防員遺骸於19日上午被發現，以救護車送往醫院太平間安置。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，其實金姓消防隊員已有27年資歷，過去曾陸續在河南、楊平、龍仁消防署以搜救隊、火災調查小組、預防小組等身分服務，去年1月擔任廣州消防署消防隊長，平時以消防員這份職業自豪，去年才因前往龍仁陽智SLC物流中心滅火作業導致肩膀受傷，接受手術後不久便投入Coupang利川物流中心的滅火行動。

其他同事透露，金姓消防員生前在救火現場總是一肩扛起最困難的任務，優先照顧隊員們的安全，且不容許自己出現任何失誤，而私底下則是性格體貼的人。其他人表示，原本期待能看到金姓消防員能活著走出來，如今只剩一具遺骸，此話一出也讓現場人員不禁感到鼻酸。

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