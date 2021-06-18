南韓最大電商Coupang「物流中心大火」　消防員受困火場6小時

▲韓國最大電商Coupang旗下位於京畿道利川市的物流中心17日發生火警。（示意圖／路透）

文／中央社

韓國最大電商Coupang旗下位於京畿道利川市的物流中心17日發生火警，一名52歲消防官受困於推測起火點所在的地下2樓，進入火場時間已超過6小時，至今生死未卜。

韓聯社報導，消防當局17日凌晨5時35分左右接獲通報，隨即派遣人員到場救災，共動員150多名人力及60多台裝備，上午8時20分左右火勢獲控制。但上午約11時50分物流中心內部火勢再次延燒，正在內部進行滅火作業的消防人員緊急撤出。

消防當局表示，受困消防官與其他4名隊員被困在起火的物流中心地下2樓，其他4人中有3人成功脫險，1人熱衰竭送醫。

相關人員表示，根據逃出火場的隊員陳述，當時放在鐵架上的可燃物品突然掉落起火，起火點距離外部控制中心至少200公尺，難以進行滅火及搜索工作。

截至下午6時許，從物流中心鄰近公路還能看到現場傳出大量濃煙，預估至晚間還難以完全撲滅火勢。

據消防人員說明，背入火場的氧氣筒一般最多只能撐30分鐘，但受困消防官進入火場至今已超過6小時。消防當局仍持續搜救。

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