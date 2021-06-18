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快訊／新北累計5999「中和今+19最多」　各區染疫數量曝光

記者羅婉庭／新北報導

新北市18日新增87例本土案例，今天單日最高是中和區19例，累計5929。市長侯友宜在防疫記者會上也公布各區最新確診累計數據，目前累計板橋1241例，中和977例，三重738例，新莊537例，永和472例，土城432例，新店322例。

根據新北公布17日新增76例本土案例統計，今天確診數最多的是中和區19例，板橋16例、三重9例、新莊5例、永和5例、五股6例、淡水5例、三峽2例、蘆洲2例、金山2例，新店、土城、樹林、泰山、鶯歌各1例。

▼新北6/18疫情，中和最高，增19例。（圖／翻攝直播）

▲▼新北6/18疫情。（圖／翻攝直播）

▲▼新北6/18疫情。（圖／翻攝直播）

▲▼新北6/18疫情。（圖／翻攝直播）

中央流行疫情指揮中心公布國內新增188例COVID-19確定病例，分別為187例本土個案及1例境外移入；確診個案中新增21例死亡。

指揮中心表示，個案分佈以新北市76例最多，其次為台北市71例，苗栗縣26例，桃園市6例，基隆市4例，台中市2例，花蓮縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,011,097例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含993,010例排除)。自2020年起累計518例COVID-19死亡病例，其中511例本土，個案居住縣市分布為新北市255例、台北市206例、基隆市17例、桃園市14例、彰化縣8例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

▲▼新北市記者會。0618（圖／翻攝直播）

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