民眾可選莫德納、AZ？　柯文哲：疫苗越多種行政成本越高

記者蔡文鈴／台北報導

24萬劑莫德納疫苗於18日下午抵台，外界好奇未來接種疫苗是否可自由選擇，對此台北市長柯文哲下午於疫情記者會表示，若每個接種點要供選擇不同的疫苗，會造成行政成本越來越高，因此呼籲中央還是要去思考跟統一規定。

柯文哲表示，百姓當然希望可以自由選擇疫苗，目前台灣有兩款疫苗AZ跟莫德納，但未來可能更多，實務上中央要思考，若每個接種點都要準備四種疫苗，除非要預約，不然很困難，而且預約的話要先講好那些接種站有哪些疫苗打完就沒有了；若不預約選擇疫苗的話，不見得剛好有。

柯文哲也指出，不同的疫苗保存條件不同，間隔的時間不同，中央還是要有統一規定，要想一個接種點只有一種疫苗，還是一個接種點有不同種疫苗，「當然不同接種點，有不同疫苗，行政成本就高，疫苗太多，造成行政成本越來越高」。

中央流行疫情指揮中心18日表示，第二批Moderna疫苗24萬劑，已於歐洲時間6月17日下午6時自盧森堡啟運，預定今日下午3時50分抵達桃園國際機場。本批疫苗為供應商承諾供應之一部分，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

指揮中心指出，該中心已於今(2021)年2月8日與美國Moderna公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約。該疫苗為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。

國內今新增188例確診病例，分別為187例本土個案及1例境外移入；確診個案中新增21例死亡。個案分佈以新北市76例最多，其次為台北市71例，苗栗縣26例，桃園市6例，基隆市4例，台中市2例，花蓮縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

