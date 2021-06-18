跟小三爽玩4天3夜！人夫被抓包秒逼離婚　正宮出招反擊…他慘賠80萬

▲人夫外遇，還跟小三刺情侶刺青，法官判賠80萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台南報導

台南一名人夫阿宏（化名）被抓包外遇後，承諾正宮不再與小三見面，但事後卻騙稱要外出打工兼差，但卻又是跟小三一同出遊，還被正宮目睹穿著情侶裝逛街，甚至一同刺下情侶刺青，被正宮一狀告上法院。法院審理後，判阿宏與小三須連帶賠償正宮80萬元。

正宮指控，小三小君（化名）明知阿宏已婚，卻仍與阿宏交往，並經常通話、視訊，甚至還相約開車出遊，在外爽玩4天3夜．2人姦情被她抓包之後，阿宏雖然坦承外遇，並承諾不再與小君往來，但卻又謊稱要外出打工兼差，實際卻又是直奔小君懷抱，讓她氣得衝上前與阿宏對質，而當下阿宏表明願意回歸家庭，但事後卻寄存證信函要求協議離婚並分居。

然而，在分居過程中，正宮又目睹2人穿著情侶裝在買場甜蜜用餐、購物，甚至還一起去次了情侶刺青，互相將筆刺的名字刺在身上作為雙方感情的烙印，讓她大為崩潰，決定向2人提告求償。

對於正宮的種種指控，阿宏與小君矢口否認，強調正宮所提供在刺青店的畫面，因並無臉部特徵，不能以此認定就是他們，另外，對話紀錄的部分，正宮是在未經過同意下翻拍手機，屬於不法取證的證據，並無證據能力，因此拒絕賠償。

不過，法官審理後認為，阿宏與小君兩人自阿宏夫妻尚未分居前就有不正當男女交往關係，甚至一同駕車出遊同住4天3夜，還穿著情侶裝逛街等，這些正宮也都有提出發票、通聯紀錄等證據，再加上，2人的刺青還次在同個部位，且圖形成對，明顯逾越了一般男女的交往份際，法官最終判2人須連帶賠償正宮80萬元。