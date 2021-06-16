快訊／628降2級？　侯友宜警告「回馬槍」：恐爆發第二波大海嘯

記者羅婉庭／新北報導

三級警戒到6月28日，台大公衛教授陳秀熙認為，應先降到2.5級、再等2周後，幫長輩打完疫苗再降至2級。對此，新北市長侯友宜16日表示，新北每日確診個案還是達到65例，若稍有不慎，將會造成第二波大海嘯。

侯友宜強調，以目前情勢來看，新北市若稍有不慎，馬上會有「回馬槍」造成第二波大海嘯，因此一定要戰戰兢兢控制疫情，目前是強或三級再要求低度活動，這條線上目前為止都不能放鬆，6月28日會做滾動式檢討，眼下還有一段路要走，沒有這麼容易。

陳秀熙指出，第一波流行致死率高就是因為老人重症機率高，等陸續疫苗施打完畢，9成長輩有抵抗力，避免掉致死率是最重要的關鍵指標。因此，政府可先做好降級準備，且已經14天有效傳染數（Re）值小於1，是時候讓庶民經濟應漸漸恢復。

不過，陳秀熙強調，在防疫政策還是要嚴格落實，才能在一個地區非藥物公衛防疫措施（NPI）與經濟中取得平衡點。

中央流行疫情指揮中心15日提出，為儘速發掘社區內可能潛藏病例，並有效斷絕所有感染鏈，推出「社區廣篩4大策略」社區篩檢站、企業塊篩、診所快篩、在家快篩，病補助各地方社區篩檢站50台PCR檢驗儀器，居家自採與企業快篩陽性民眾，將可就近至社區第一線進行快速PCR檢驗。

陳秀熙指出，這一、兩週是長者施打疫苗觀察期中，可以降低至2.5級過渡期，但需持續戴口罩、維持社交距離兩措施，搭配企業、社區、診所、自家篩檢，針對社區中零星感染採取立即撲滅，確診病例就不會一直往上升，兼顧防疫與經濟。

陳秀熙說，台灣不像其他國家，民眾配合度很高，不會一宣布解封就不戴口罩，也很願意配合檢測，降級讓經濟復甦是可行的。