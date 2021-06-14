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社會 社會焦點 保障人權

絕命畫面曝！賓士搶快撞飛白休旅　無辜單車阿伯當場爆頭亡

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區發生一起死亡車禍，一部賓士車未等候左轉燈亮就左轉，擦撞到直行的休旅車，休旅車翻覆竟又撞上騎腳踏車在停等紅燈的阿伯，當場頭部重創倒地昏迷，聯合醫院急診室主任剛好路過，緊急用衣物對他頭部加壓止血，最後送醫搶救仍宣告不治，詳細肇責待警方釐清。

▲▼白色賓士車違規左轉，撞上白色休旅車，導致翻車再撞上騎腳踏車阿伯，聯合醫院急診主任路過緊急為阿伯止血，但送醫仍宣告不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲白色賓士車違規左轉，撞上白色休旅車，導致翻車再撞上騎腳踏車阿伯 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

14日上午11時許，43歲林姓男子駕駛白色賓士車，在板橋區縣民大道準備左轉民權路，但他卻未等到左轉號誌燈亮，隨即轉彎，此時29歲羅姓女子開著白色休旅車，從縣民大道往南行駛，在民權路口與違規轉彎的賓士車發生擦撞。

▲▼白色賓士車違規左轉，撞上白色休旅車，導致翻車再撞上騎腳踏車阿伯，聯合醫院急診主任路過緊急為阿伯止血，但送醫仍宣告不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

從路口監視器影片顯示，休旅車被擦撞後，整部車騰空翻覆，正好撞上騎著腳踏車在路口停等紅綠燈的63歲魏姓阿伯，他被撞倒後，後腦勺遭到重創，鮮血直流，當場陷入昏迷。

▼聯合醫院急診室主任詹征禕路過緊急為阿伯止血，但送醫仍宣告不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼白色賓士車違規左轉，撞上白色休旅車，導致翻車再撞上騎腳踏車阿伯，聯合醫院急診主任路過緊急為阿伯止血，但送醫仍宣告不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事發當時，新北市聯合醫院急診室主任詹征禕正好路過，緊急用衣物對受創的頭部加壓止血，待救護人員到達後，協助將阿伯送往亞東醫院急救。經過搶救，魏姓阿伯仍傷重不治，詳細肇事責任待警方調查釐清。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼警消將受困白色Toyota休旅車內乘客救出。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼白色賓士車違規左轉，撞上白色休旅車，導致翻車再撞上騎腳踏車阿伯，聯合醫院急診主任路過緊急為阿伯止血，但送醫仍宣告不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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