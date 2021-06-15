陳時中打第一劑AZ已逾12週！打第二劑時程「我可能再等等」

▲疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中在3月22日與行政院長蘇貞昌示範打AZ疫苗，到今天已經超過12週，也就是建議施打第二劑的時間。被問及何時規劃打第二劑疫苗，陳時中今日一句話回應「我可能再等等吧。」

國內5月中上旬發生本土社區疫情，新冠疫苗接種轉為踴躍，我國也面臨疫苗到貨不足的問題，一直到6月4日日本捐贈124萬劑AZ才稍有緩解。指揮中心重新訂定7大類公費接種對象，強化長照機構、75歲以上長者等重症高風險順序前移。今日這批AZ開打，各縣市長者紛紛出門到指定地點排隊接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本國內疫情平穩時，因為國際陸續傳出疫苗副作用等消息，讓民眾接種疫苗意願低，陳時中還特別在新冠疫苗開打首日（3/22）和蘇貞昌到台大醫院打下全台第一針，希望有鼓勵示範效果。

台灣取得首兩批AZ疫苗分別在5/31、6/15到期，當時還一度擔心疫苗過期得報廢的問題，在國內出現機師染疫事件，接種疫苗的人逐漸變多，在本土疫情爆發後更是讓疫苗供不應求，得暫緩自費，後來進一步控管僅提供第一類至第三類一線高風險人員施打。

由於AZ必須在滿8~12週接種第二劑疫苗，開打首日接種者應於5月17日滿8週，可以開始打第二劑，陳時中當時宣布自己暫不接種AZ疫苗第二劑，「因為現在打得很熱絡，我怎麼樣都會撐到新貨到達，我才會打」。

國內這段期間有三批疫苗抵達台灣，分別是COVAX分配41萬劑AZ、莫德納直購15萬劑，還有日本捐贈124萬劑AZ。眼看日本AZ也很難滿足目前國內所需，而陳時中接種疫苗於昨天滿12週，被問及是否有安排第二劑接種規劃，他僅回應「我可能再等等吧。」