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風格私廚開張！西莎X LE CREUST 首創「寵物濾鏡」　私藏大禮＆滿額贈大方送

▲一秒變狗界網美！西莎「寵物濾鏡」超吸睛　帶毛孩到風格私廚用餐。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲一秒變狗界網美！西莎「寵物濾鏡」超吸睛　帶毛孩到風格私廚用餐。（圖／記者謝盛帆攝）

▲寵愛毛孩的領導品牌「西莎」首創狗狗界的FB特效濾鏡，讓毛孩一秒變狗界網美。（圖／記者謝盛帆攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

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專屬你家毛孩的風格私廚開張囉！寵愛毛孩的領導品牌西莎和品味廚具領導品牌LE CREUSET，聯手推出「風格私廚 玩美上菜」活動，首創狗狗界的FB特效濾鏡，集結美味餐點、精品餐具、實境趣味打造風格私廚，讓毛孩一秒變狗界網美，透過健康美味的西莎用餐時刻，享受與爸比媽咪幸福的親密時光。

▲一秒變狗界網美！西莎「寵物濾鏡」超吸睛　帶毛孩到風格私廚用餐。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼西莎與LE CREUSET聯手推出「風格私廚 玩美上菜」活動，集結美味餐點、精品餐具、實境趣味打造風格私廚。

▲一秒變狗界網美！西莎「寵物濾鏡」超吸睛　帶毛孩到風格私廚用餐。（圖／記者謝盛帆攝）

首次跟寶貝毛孩花花玩寵物濾鏡的小孟大讚「很好玩」，並認為相較於一般的拍照錄影有趣許多，「我覺得如果有濾鏡的話，四周就很豐富的感覺，如果是一般拍照錄影的話，常常很容易會不知道要拍什麼，有濾鏡就感覺更豐富更好玩」，Ｖ仔則是認為「濾鏡比較有主題性」，西莎「風格私廚」濾鏡有跟毛孩一起吃飯的感覺，溫馨感十足。

▲一秒變狗界網美！西莎「寵物濾鏡」超吸睛　帶毛孩到風格私廚用餐。（圖／記者謝盛帆攝）

▲首次跟寶貝毛孩花花玩寵物濾鏡的小孟大讚「很好玩」，並認為相較於一般的拍照錄影有趣許多。

進入到西莎濾鏡裡面，總共有4款濾鏡風格可以挑選，人氣最夯的都會星光風，像是來到高空夜景餐酒館時尚感爆棚，而夏日熱帶海洋風，帶你一秒飛到熱帶島嶼，有可愛泳圈、貝殼加上小小海波浪超級療癒，喜歡公主風的寶貝，一定要試試粉嫩的夢幻公主風，置身在粉紅泡泡裡用餐超浪漫，最後一款熱情印象風，以印象派式紅脣熱吻瘋狂示愛，爸媽們可以帶著寶貝挑選不同風格的幸福私廚，體驗多樣趣味的用餐實境與心情。

▲一秒變狗界網美！西莎「寵物濾鏡」超吸睛　帶毛孩到風格私廚用餐。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼進入到西莎濾鏡裡面，總共有4款濾鏡風格可以挑選，體驗多樣趣味的用餐實境與心情。

▲一秒變狗界網美！西莎「寵物濾鏡」超吸睛　帶毛孩到風格私廚用餐。（圖／記者謝盛帆攝）

在4種濾鏡當中，小孟最喜歡的是海洋風，「因爲我自己非常喜歡海邊，牠又很喜歡跑來跑去 所以我覺得好像帶著牠在海邊一樣很好玩」，而Ｖ仔最喜歡的是星光風，「我覺得很像大明星降臨，有種在高空中餐廳吃飯的感覺」，另外，Ｖ仔也提到，覺得最特別的是，每一種濾鏡都有配上不同顏色的LE CREUSET餐碗，「我超喜歡黑色這個餐碗，超有質感！」，LE CREUSET黑色餐碗為全球獨家款，目前外面想買也買不到，LE CREUSET集色控們千萬不要錯過。

▲一秒變狗界網美！西莎「寵物濾鏡」超吸睛　帶毛孩到風格私廚用餐。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼在4種濾鏡當中，小孟最喜歡的是海洋風，而Ｖ仔最喜歡的是星光風，並提到「每一種濾鏡都有配上不同顏色的LE CREUSET餐碗」飯飯都變美味了。

▲一秒變狗界網美！西莎「寵物濾鏡」超吸睛　帶毛孩到風格私廚用餐。（圖／記者謝盛帆攝）

現在體驗西莎濾鏡，還能抽高訂款LE CREUSET 24cm鑄鐵鍋及多項獨家好禮，網美必收的大理石紋氣質款是活動限定，外面想買還買不到，好康不只這樣，在全省限定寵物店及指定線上通路購買西莎指定產品滿額，就送LE CREUSET餐碗，好拍好玩又有好康可以拿，趕快拿起手機與寶貝一起進入幸福私廚，留下美好回憶。

活動通路名單，請洽西莎官方粉絲團

https://www.facebook.com/CesarTaiwan

不想出門，手刀下單請往毛孩市集

https://l.ppgo.tw/m12ov

▼現在體驗西莎濾鏡，還能抽高訂款LE CREUSET 24cm鑄鐵鍋及多項獨家好禮。

▲一秒變狗界網美！西莎「寵物濾鏡」超吸睛　帶毛孩到風格私廚用餐。（圖／記者謝盛帆攝）

▲高訂款LE CREUSET 24cm鑄鐵鍋。（圖／西莎提供）

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寵物濾鏡毛孩私廚西莎網美

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