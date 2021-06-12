「武漢航母樓」驚見FC-31艦載機模型　網分析：殲-20不會上艦

▲FC-31鶻鷹隱形戰機的模型，出現在武漢航母樓。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

武漢航母樓出現 FC-31「鶻鷹」艦載機的模型，近日在大陸網友間瘋傳當中，對此就有網友分析，解放軍的新艦載機，應該就是 FC-31，至於很多人期待會殲-20，大概不會上艦。

美國《防務新聞》（DefenseNews）報導，中國最近在網路上流傳的一張照片顯示，在湖北省武漢市的中國專用海軍研究和測試設施中似乎是一架隱形戰鬥機的模型。雖然未經證實，但該模型似乎是FC-31。

FC-31的低可觀察性進氣口和內置武器艙的形式展示了許多隱身戰機特徵，屬於雙引擎中型戰機，儘管 FC-31 似乎並未處於其開發周期的高級階段，但在武漢的混凝土航空母艦模型的「飛行甲板」上出現意義重大。

臉書粉絲專頁「軍事速遞」發文也指出，眾所同知，武漢黃家湖畔的「航母樓」一直擔負國產航母技術驗證平台的任務，因此該樓狀況便是中國航母發展的最新指標。

文中指出，最近大陸網上流出一張「航母樓」最新相片，其中「航母樓」旁邊現了一架新艦載機模型，從雙斜尾翼、雙發動機與高置駕駛艙看來，該機應源自FC-31「鶻鷹」，而非不少網民期待的殲-20，新一代艦載戰機的爭論似乎已可以「鶻鷹」結案。