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口罩掛下巴洗車「內裝一起沖」　背心男下秒竟坐地洗澡

實習記者高琳景／綜合報導

疫情期間，不少民眾減少外出選擇在家待著防疫。有網友抱怨，自家附近有一名男子經常不戴好口罩在路邊洗車，甚至還會席地坐下洗澡。影片一出，網友卻紛紛歪樓「請問現在車子都出防水了嗎？」

原Po在臉書社團「爆料公社」發文表示，自家附近有一名男子，經常在路邊洗車，然而卻都不將口罩戴好，還會邊洗邊咳嗽、打噴嚏，甚至洗完車還會直接坐在地上開始「沖水洗澡」，誇張行徑讓附近鄰居頭痛不已。

▲▼報復性洗車。（圖／翻攝自爆料公社）

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▲背心男子詭異行徑，讓附近居民擔心成防疫破口。（圖／翻攝自爆料公社）

從影片中可見，該名背心男子口罩懸掛在下巴露出口鼻，甚至在沖水時直接用水管沖洗「車子內裝」。更詭異的是，在洗完車後，背心男竟直接坐在地上開始沖澡，怪異的行徑讓附近居民非常頭痛，多次向警方檢舉。

對此，警方表示，「會針對男子在禁止臨時停車處停車及未戴口罩逕行舉發」同時呼籲民眾，外出時務必全程戴口罩，做好防疫措施。

不少網友看到影片後，直呼「希望這台車別流到二手中古市場，會害人的」、「可見車不是他的，是幫別人隨便洗的」、「這洗車法真是太帥了，連人一起洗」、「有錢人的世界，就是這麼樸實無華」、「洗車洗了那麼久到現在才知道原來以前洗車的方式都是錯誤的」、「請問現在車子都出防水了嗎」。

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