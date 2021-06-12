英國疫情又加劇 　傳首相強生擬「暫緩解除防疫管制」

▲英國即將解封，卻因為印度變種病毒疫情再起。（圖／路透）



中央社倫敦12日綜合外電報導

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，數據顯示，感染Delta變種病毒的病例數進一步增加，首相強生很可能會延後解除 英格蘭目前存留的防疫限制措施。

強生（Boris Johnson）將於14日宣布，能否按原定計畫在6月21日解除限制措施，使社交接觸不再受限。

但報導說，由於最初在印度發現的Delta變種病毒迅速蔓延，使原定解除限制的計畫不保，可能會延後1個月實施，也就是延後到7月19日。

▲英國首相強生打算暫緩解封的進度。（圖／路透）



英國政府向來的立場是，各個階段的鬆綁取決於數據，而本週稍早強生曾對近來病例數攀升發出警告。

英國昨天通報新增8125起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創2月以來的單日確診新高；並說，最新統計的基本傳染數與每日增加率也升高，顯示疫情正加速蔓延。

累計英國染疫死亡人數超過12萬7000名，不過因實施全國第3度封城與迅速施打疫苗，而使每日新增死亡人數減少。英國3/4以上成年人已接種至少一劑疫苗。

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