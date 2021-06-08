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尼泊爾疫情嚴峻求援港　願花錢接收「快過期疫苗」

▲▼ 尼泊爾新冠疫情嚴峻，醫療體系瀕臨崩潰。（圖／達志影像／美聯社）

▲照片中的傷心婦人隔鐵門呼喊死去親人，顯示尼泊爾疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

尼泊爾新冠疫情嚴峻，全國僅有7.25%的人口接種過至少一劑疫苗。綜合港媒報導稱，尼泊爾駐港總領館已向港府申請接收香港剩餘疫苗，不論多少都行，只要能運往尼泊爾應急。

香港特區政府5月底曾表示，香港市民對德國廠生產的BNT疫苗（陸稱為復必泰）需求漸少，眼下疫苗即將過期，為避免浪費，或將過剩的疫苗捐贈給有需求的地區。

▲▼ 尼泊爾新冠疫情嚴峻，醫療體系瀕臨崩潰。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 尼泊爾新冠疫情嚴峻，醫療體系瀕臨崩潰。（圖／達志影像／美聯社）

陸媒《觀察者》引述港媒無線新聞消息，尼泊爾駐港總領館領事庫瑪·古隆（Kiran Kumar Gurung）接受采訪時表示，尼泊爾多個城市的醫院都人滿為患，急需醫療物資，而新冠疫苗在南亞短缺，總領館正向特區政府申請接收香港剩餘的疫苗。

古隆表示，香港現有的兩款疫苗（科興和復必泰），不管數量多少尼泊爾都樂於接收，也願意出錢購買。

據了解，4月中旬以來，尼泊爾國內再次爆發疫情。尼泊爾衛生與人口部截至7日下午公佈的數據，新冠肺炎確診病例4472例，新增死亡病例92例，累計確診病例達606155例，累計死亡達7990例。

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