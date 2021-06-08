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登山領隊強攻頂害隊友「墜谷慘死」！辯聊天靠太近…判刑1年8月

▲1支5人登山隊在2019年攀登八通關古道，一名張姓隊員在秀姑坪附近，墜落300公尺山谷當場身亡，張男妻子對領隊提告過失致死罪。（圖／東森新聞，下同）

▲1支5人登山隊在2019年攀登八通關古道，一名張姓隊員在秀姑坪附近，墜落300公尺山谷當場身亡，張男妻子對領隊提告過失致死罪。（圖／東森新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

張姓男子2019年3月13日攀登八通關古道，卻在秀姑坪附近墜落300公尺山谷當場身亡。張男家屬事後怒控，王姓登山領隊明知當天下雨又下雪卻不撤退，涉及業務過失致死；不過，領隊表示他當時已宣布撤退，是因為隊員分心發生碰撞，才造成失足墜谷。對此，台中地院認為領隊推諉卸責，依過失致死罪判王1年8月，另偽造文書罪判4月刑期。

判決書指出，此「馬博橫斷登山行程」由綽號虎哥的領隊王詮翔帶隊，原預計2019年，3月12日由南投信義鄉八關通入山，3月19日由花蓮下山，未料，在3月14日行徑秀姑坪時，隊員張男意外墜落300公尺深谷身亡；張男妻子質疑，當時高山下雨又下雪，領隊為何要冒險前進不折返。

▲1支5人登山隊在2019年攀登八通關古道，一名張姓隊員在秀姑坪附近，墜落300公尺山谷當場身亡，張男妻子對領隊提告過失致死罪。（圖／東森新聞，下同）

▲張男家屬控訴，認為領隊明知高山天氣不佳，卻沒有即時通知折返。

張男家屬還控訴，張男事前有傳Line詢問領隊，是否要攜帶專業冰爪，領隊卻回可有可無，帶簡單的冰爪即可，造成專業設備不足。另外，領隊登山時沒注意到山區天氣狀況，事後也對家屬不聞不問，因此憤而對領隊提告業務過失致死罪。

王男出庭時辯稱，當天高山的天氣是可以慢慢前行，後來他也宣布折返卻不幸發生意外，而當時是在最平坦的路段，要到叉路口大概三五百公尺，2名隊員因分心靠得太近碰撞到，才導致張男失足摔落山谷。但其餘3名團員都證稱，當天天候不佳，彼此行走的距離差距數公尺，根本不可能靠太近。

▲1支5人登山隊在2019年攀登八通關古道，一名張姓隊員在秀姑坪附近，墜落300公尺山谷當場身亡，張男妻子對領隊提告過失致死罪。（圖／東森新聞，下同）

台中地院法官認為，王詮翔擔任登山隊領隊，在登山期間應與隊員相互扶持照顧、共同排除危難及抵禦可能發生的種種風險，不過他卻在得知天候狀況不佳、山上有積雪情況下，多次決定繼續進行登山行程。另外，他也未確實要求、監督前開登山隊隊員備妥足以應付積雪狀況的裝備，罔顧登山隊員安全，依過失致死判1年8月。

除此之外，王男在未經隊員授權或同意下，偽造簽署「攀登玉山園區開放登山路線聲明書」，損害隊員對於聲明書內容的瞭解權利，法官依偽造文書罪判他4月有期徒刑。

對於判決，王男也在臉書表示，身為登山隊領隊，他真誠待人，「就是因為太善良沒有心機，有心人運用媒體及小號，惡意摸黑+網路霸凌，如今落得身敗名裂，還被判刑好幾年，實在情何以堪很無言」，「活動期間我都竟可能的協助，做好安全照料及教導，至少我問心無愧。」

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