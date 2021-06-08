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「無菌9招」防疫！醫師以過來人經驗分享...沒打疫苗也能防中鏢

▲受新冠肺炎影響，台北市南門市場實施人流管制，民眾分批前往採買。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫師提醒，在防疫非常時期，非必要盡量不要外出採買。圖為台北市南門市場。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者高琳景／綜合報導

在疫情不見降溫、國內疫苗短缺之下，大部分的民眾仍無疫苗可打，只能靠減少外出或隨時戴口罩自我防護。一名曾罹患罕病、接受骨髓移植的醫師，即在臉書分享自身經驗，指他在身體抵抗力仍很弱時，如何靠著「外科無菌原則」，來安穩度過疫情。

泌尿科權威醫師詹皓凱，時常在粉絲團《Dr.Bird》，以幽默的圖片，解說艱澀的醫療資訊。昨（7）日他在粉絲團回答眾多友人提問，他寫道「疫情嚴峻，疫苗數量不足，很多朋友問鳥博，等待疫苗到來的這段時間，到底要怎麼自我防護？」 詹皓凱表示，自己經歷過「疫情期間看診」、「移植完免疫力下降」的非常時期，因此以自身經驗來分享，他自己如何在沒有疫苗的情況下，可以透過「無菌原則」來自我防護。

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▲▼Dr.Bird。（圖／詹皓凱醫師授權提供）

▲詹皓凱於臉書分享「無菌原則」。（圖／翻攝自臉書《Dr.Bird》／詹皓凱醫師授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

他提到，在開刀房實習的第一天，被教導的就是無菌原則。觀念很簡單，「所有一切沒有經過消毒的，就是有菌，碰到了就算污染！也又是草木皆兵，現階段我們只要到外面，你碰到的人和物，要都當作有毒。」

詹皓凱強調，戴好口罩、跟人保持距離這個大家都知道，但最該防範的是「物，特別是錢」。並附上一張手繪圖來向網友宣導：

1、一手保持都不碰東西，口袋放一瓶酒精；另一手拿找錢，然後拿東西。

2、 預備小的塑膠夾鏈袋，錢拿到先噴兩下再丟進去，再提東西。

3、提到外面要上車，狀況允許時，把東西和袋子都噴酒精再提上車，當然「手」是隨時都要噴一下的。

4、回到家，開門進去，很重要的是要分紅區和綠區。紅區就是穿鞋進去會踩到的區，有必要的話可以地板貼個膠帶，穿鞋絕不得越過那條線！

5、進到家裡，鋪個大塑膠袋，把剛剛的錢都鋪在上面，連同小夾鏈袋，開始噴酒精！

6、都噴完等它乾，鳥博士是更龜毛把這些鈔票放進紫外線箱再消毒一次！

7、再來是物，有包裝的外面都噴一次，再拿東西（拿之前手先用肥皂洗乾淨！）如果是不急需的就把它晾著，找個角落放它幾天再取出。以上動作都是站著完成。

8、然後趕快去洗澡，換乾淨衣服，這時才可坐下。（避免髒衣物汙染椅！）

9、外食，就算是熱食，回到家也先微波再食用！

詹皓凱醫師強調，「這些方法，雖嫌麻煩，但是非常時期就得非常手段。鳥博這樣做已經超過一年以上，其實習慣了就還好，疫情還沒那麼快結束，大家一起加油喔！」

本文經授權轉自：臉書粉絲團《Dr.Bird》，未經同意請勿拷貝轉載。

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