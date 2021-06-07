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在家超過12hrs要多付270元！　他受不了惡房東「怪家規」秒報警

▲▼搬家。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新加坡最近爆發租屋糾紛，導致男房客立刻搬家。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

新加坡最近爆發一起租屋糾紛，一名女房東因不喜歡男性房客經常待在家中，而制定嚴苛的租約條件，要求房客1天不能待在家中超過12小時，否則將酌收新幣10至13元（約新台幣208元～ 270元）不等的「附加費」。房客覺得條件十分不合理，於是決定退租，並報警備案。

據《新明日報》報導，21歲的何姓男子，數月前決定從馬來西亞到新加坡工作，由於疫情的影響，他只能在網路租屋。沒想到在他與房東簽約時，才發現甄姓女房東自行新增了不少奇異的「家規」，限制房客只能在晚上6點至早上8點回家，而且1天只能待在家中不超過12小時。

合約顯示，房客每月必須繳交新幣400元（約新台幣8340元）的房租，但房客每天不能待在家中超過12小時；如果房客上夜班而導致必須白天待在家的話，每天就必須多付新幣2元（約新台幣42元）。倘若新加坡封城、房客必須24小時待在家中，房東將依據房客在家的天數，每日酌收13.333元。

另外，如果房客因請病假或特休在家中休息，則需分別支付新幣10元和13.333元的「附加費」。何姓男子也傳簡訊告訴房東，由於他近期不會回到租屋處，也不會使用家中的水電，因此詢問房東是否能將部分租金退回給他，卻遭甄姓女房東一口拒絕。

何姓男子感覺這樣的合約條件十分不合理，於是立即搬出租屋處，並報警備案。甄姓女房東回應指出，自己過去曾發生過不少租屋糾紛，加上她是家中唯一的女性，如果男性房客經常待在家中，會讓她感覺不自在，因此才制定了如此嚴苛的租約條件。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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