又增26死「3例採檢無症狀」！張上淳曝發病3天內死亡佔18%

記者許展溢／台北報導

台灣新肺炎疫情今（7日）再新增211例確診病例、3例境外移入，無校正回歸，另有26人死亡，其中有3個採檢時「無症狀」，另外有幾名個案從確診到死亡，甚至是在當天或隔天，對於無症狀感染怎麼預防重症跟死亡？中央流行疫情指揮中心回應了。

▲指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）



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專家小組召集人張上說，今天部分沒有看到詳細資料，不過基本上從最近這幾天資料，可看到有些個案確實確診後就很快就出狀況，這裡面除了昨天說明外，也會請疾管署的昆陽實驗室加速在對於這些病毒的基因檢測序列分析，在多家快點做相關探討，也是擔心會不會有什麼特別狀況。

▲張上淳曝發病3天內死亡佔18%。(圖／指揮中心提供)



張上淳進一步指出，所以有關於整體死亡狀況，到目前為止看到的從5/11~6/2的死亡200多個個案中，60歲以上年紀非常重要因素，91.5%是60歲以上個案死亡，發病到死亡還是以8~14天占最多40%，也有部分人確實發病到死亡很短時間在發病2、3天內就過世，也佔了3天以內有18%。

張上淳表示，有一方面要在許多面向去多做些探討跟準備，此外對於病毒株本身是否有什麼狀況，希望能持續監測，可以在整個系統，包括這幾天的探討討論到，盡量加速病人能早點到醫院，在醫院量能慢慢變比較寬裕時，讓病人在醫院有較多密集監測，避免再發生此狀況。