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豪雨來襲麻豆文旦果園淹水　水利局漏夜抽水排除

▲台南市政府農業局6日接獲通報麻豆區埤頭里文旦果園淹水，市長黃偉哲親自率水利局長到柚園了解情況，水利局立即調動移動抽水機將該地區積水抽除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府農業局6日接獲通報麻豆區埤頭里文旦果園淹水，市長黃偉哲親自率水利局長到柚園了解情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府農業局6日接獲通報麻豆區埤頭里文旦果園淹水，市長黃偉哲親自率水利局長到柚園了解情況，當場指示水利局加速於1日內將積水抽除，另為有效改善柚子園積水問題，請水利局研擬適當位置設置大型抽水站，避免未來重複致災。

水利局除了將在該地區增設水利設施，並立即調動移動抽水機到埤頭里排除積水，經漏夜抽水，已將該地區積水抽除。

▲台南市政府農業局6日接獲通報麻豆區埤頭里文旦果園淹水，市長黃偉哲親自率水利局長到柚園了解情況，水利局立即調動移動抽水機將該地區積水抽除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

6月5日至7日臺灣西半部及東北部地區受滯留鋒面影響，易有局部短時強降雨或大雨，甚至豪雨發生的機率，可能對當季農漁畜產業造成危害。台南市長黃偉哲表示，台南荔枝、芒果正值產季，龍眼等正值果實發育期，主要養殖魚種虱目魚、台灣鯛、文蛤、白蝦、石斑及牡蠣等皆為養殖階段，農漁民應採取防範措施，減少農漁畜產業損失。

▲台南市政府農業局6日接獲通報麻豆區埤頭里文旦果園淹水，市長黃偉哲親自率水利局長到柚園了解情況，水利局立即調動移動抽水機將該地區積水抽除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局提供農漁畜牧業者防範措施，水稻方面：稻穀如尚未充實完畢，田間可以保持較高水位，降低瞬間強降雨對稻株衝擊，天氣晴朗後要立即排水，同時注意田區病蟲害的狀況；大雨過後水稻若有倒伏，應儘速排乾田區積水，避免穗上發芽，已達成熟階段則儘速收割。

果樹方面：荔枝、芒果等已屆採收者，應儘速採收並妥善貯藏，配合市場需求供貨。龍眼、文旦柚等正值果實發育期，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，防止落果或枝條斷裂。

▲台南市政府農業局6日接獲通報麻豆區埤頭里文旦果園淹水，市長黃偉哲親自率水利局長到柚園了解情況，水利局立即調動移動抽水機將該地區積水抽除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔬菜方面：西瓜、絲瓜等瓜菜類應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受強風降雨搖動倒伏，並加強疏濬排水溝。漁業方面：請漁民利用雨停空檔疏通排水設施，巡視水閘門維持正常啟用，檢修備用發電機正常運作，必要時塭堤加設防護網，並留意短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化，及時採取因應措施。

▲台南市政府農業局6日接獲通報麻豆區埤頭里文旦果園淹水，市長黃偉哲親自率水利局長到柚園了解情況，水利局立即調動移動抽水機將該地區積水抽除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

畜牧方面：畜牧場應加強清疏排水系統，飼養於河川周邊的畜禽業者應將畜禽趕入舍內避免流失，如有死廢畜禽應妥善處理並加強畜牧場消毒工作，以免影響環境衛生。

農業局表示，截至6月6日下午4時，尚無農漁畜產業災損通報。已請各區公所持續監控豪雨影響情形，並宣導農民如有災情主動向土地所在地公所通報。

▲台南市政府農業局6日接獲通報麻豆區埤頭里文旦果園淹水，市長黃偉哲親自率水利局長到柚園了解情況，水利局立即調動移動抽水機將該地區積水抽除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長謝耀清呼籲，風雨過後，農、漁民應注意清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。倘有災情出現，要立即向土地所在地公所通報，以依相關規定辦理，儘速協助農民復耕復建。

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