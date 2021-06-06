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隔著病房看醫護奔波！確診者2幅畫致敬…貼文萬人暖哭

▲▼確診患者隔著病房門，看見醫護努力的身影。（圖／翻攝臉書／Icu醫生陳志金 ）

▲確診患者隔著病房門，看見醫護努力的身影。（圖／翻攝臉書／Icu醫生陳志金）

記者柯振中／綜合報導

受到新冠疫情影響，全台各地醫護忙碌，與確診者的互動如何，也讓人十分好奇。ICU醫師陳志金在臉書上分享2張圖片，是確診患者住在隔離病房時，看見醫護的身影，透過圖畫表達對醫護的感謝，貼文收穫了上萬個讚，也引起網路共鳴。

陳志金在臉書上說明，有網友傳了2張照片給他，是住院隔離期間，隔著房門看見醫護忙碌的身影，希望他能夠低調分享。

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原來，該名網友今年初曾確診，住在負壓隔離房，當時等待救護車，前往醫院就診，開始填各種表單，時至今日回想起來，有如南柯一夢。

不過，住院期間，網友受到醫護同仁的悉心照顧，還有關懷、打氣，感到十分抱歉，自責地向醫護人員說，他並非故意生病，很抱歉成為負擔、增加工作量。

▲▼確診患者隔著病房門，看見醫護努力的身影。（圖／翻攝臉書／Icu醫生陳志金 ）

▲受到醫護人員的悉心照料，患者康復出院。（圖／翻攝臉書／Icu醫生陳志金）

醫護同仁則暖心打氣，朝網友「沒有人是故意要生病的」，目前重點就是阻斷傳染源，希望網友能好好休息、補充營養，靠自體免疫系統對抗病毒，這就是第一線人員的首要任務。

網友住進病房以後，印象最深的畫面，就是醫護人員進出時，不斷消毒手部，還要穿戴數層手套、頭罩、隔離衣等，甚至目睹同仁一天內反覆操作，就如本能反應一般，加上當時正值農曆新年，後來受到部桃事件影響，士氣一度低落，所幸當時疫情迅速得到控制。

不過，近期本土疫情升溫，甚至有醫護遭到病患攻擊，讓網友相當不捨，明明醫護人員十分辛苦，但不曉得要如何發聲，只能透過陳志金醫師幫忙發文，替全國醫護加油打氣。

眾人看完整篇貼文，以及圖畫中醫護人員的模樣，感到相當暖心，超過萬人按讚、在下方留言力挺，「這種方式總比哪個什麼按喇叭挺醫護要來得實際吧」、「看了好感動，謝謝醫護無私捨己地照料患者」、「真暖心，這就是台灣最美的風景！」

此外，畫中一名護理師也私訊陳志金，看到圖畫與貼文以後，覺得相當感動，「謝謝你與低調的病人，我們感受到鼓勵了。」這讓陳志金留言補充，「剛剛收到！善的循環～。」

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