　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬來西亞「有條件」批准AZ疫苗！　全面封鎖第2天死亡數又破新高

▲▼ 馬來西亞新冠疫情近日飆升。（圖／路透）

▲馬來西亞新冠疫情近日飆升，衛生部宣布「有條件」批准AZ疫苗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

馬來西亞衛生部4日宣布，有條件批准「泰國暹羅生物科技」（Siam Bioscience）生產的AZ疫苗，衛生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah ）表示，此舉可望加速落實國家疫苗接種計畫。總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）宣布，6月1日至14日在國內實施「全面封鎖」，但6月2日染疫病逝人數達到126，又創新高。

《路透社》報導，馬來西亞政府先前把AZ疫苗從全國接種計畫移除，改列入另一個施打計畫的選項，因為許多民眾擔心其安全性，也就是罕見的血栓副作用。但是，該國如今疫情嚴峻，許多人爭相施打，AZ疫苗又被重新納入國家接種計畫。

▲▼馬來西亞封城。排隊接種疫苗。（圖／路透社）

▲馬來西亞6月1日至14日實施全面封鎖，以利防疫。（圖／路透社）

據悉，馬來西亞已購買1280萬劑AZ疫苗，大約一半透過COVAX取得，另一半直接與藥廠洽購。首批61萬劑預計本月送達，7月將再收到41萬劑，8至9月獲取120萬劑。

馬來西亞近期疫情嚴峻，除了確診與死亡案例激增以外，兒童重症病例也在增加。諾希山呼籲，家長應更加謹慎保護免疫力較低的嬰兒與孩童，但他並未說明全國兒童檢測狀況，或者當局是否計畫加大力道，執行未成年人篩檢。

馬來西亞目前累計超過59.5萬例、3000多人死亡，疫情僅次於印尼與菲律賓。該國5月29日新增9020例，6月2日通報126人死亡，雙雙創下歷史新高。衛生部3日引述預測模型結果指出，死亡病例在9月突破2.6萬人，「並非不可能」。
 

防疫居假辦公必備3C用品！羅技系列產品超低價優惠

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
雨炸雙北！民眾直擊「路面爆開」嚇：隆起越來越高
快訊／蔡英文出面喊「別酸言酸語」　郭台銘回應
快訊／劍南路站列車冒大量濃煙　北捷回應了
外送員騎Gogoro「勇闖忠孝東路運河」！網笑：這熊貓使命必
快訊／北捷劍南路站列車突冒大量濃煙　網驚：要爆炸了？
陳零九確診足跡曝光！台北、台中都去過　忍呼吸困難練舞
快訊／三級警戒憋不住　柯文哲：6/14要解封不容易

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他耍帥跳水「躍下60公尺巨岩」　撞爆肩膀慘脫臼…直接沉入海

印度「124歲人瑞」接種新冠疫苗！　她有望創下全球最長壽紀錄

英國王室「有特權」種族歧視！　40年內部檔案首次曝光

死太多人屍體隨意丟醫院地上　家屬被迫「自己打開屍袋」認屍！

日本曝驚人研究：年輕女性接種2劑輝瑞疫苗　可形成較多抗體

疫源風波延燒！　佛奇籲公布「武漢病毒研究所」3人員醫療紀錄

女空軍遭「豬哥學長」多次性騷輕生！空軍參謀總長請辭獲准

馬來西亞「有條件」批准AZ疫苗！　全面封鎖第2天死亡數又破新高

變態爸在7歲兒身上「塗滿蜂蜜」　丟頂樓放生他給蜜蜂蚊子狂叮

速食店外送炸雞…撕開竟是藍綠色「炸抹布」　她氣壞po網投訴！

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

無尊講鬼故事自爆「後面跟了2女」　突「空」一聲嚇到翻桌...又有雜訊聲：太扯了！

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

整型被說N年...斯亞：原來我這麼好看　「要怪就怪基因！」認動過3醫美

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

他耍帥跳水「躍下60公尺巨岩」　撞爆肩膀慘脫臼…直接沉入海

印度「124歲人瑞」接種新冠疫苗！　她有望創下全球最長壽紀錄

英國王室「有特權」種族歧視！　40年內部檔案首次曝光

死太多人屍體隨意丟醫院地上　家屬被迫「自己打開屍袋」認屍！

日本曝驚人研究：年輕女性接種2劑輝瑞疫苗　可形成較多抗體

疫源風波延燒！　佛奇籲公布「武漢病毒研究所」3人員醫療紀錄

女空軍遭「豬哥學長」多次性騷輕生！空軍參謀總長請辭獲准

馬來西亞「有條件」批准AZ疫苗！　全面封鎖第2天死亡數又破新高

變態爸在7歲兒身上「塗滿蜂蜜」　丟頂樓放生他給蜜蜂蚊子狂叮

速食店外送炸雞…撕開竟是藍綠色「炸抹布」　她氣壞po網投訴！

月入10萬還「秒收3萬紓困」！他怒揭「關鍵1原因」：太不公平

梅雨鋒面南下「雨彈炸南台！」　南投、雲林入列淹水一級警戒

揪感心！饗賓餐旅集團每日3千份愛心便當　直達防疫第一線

韓女團成員舒華返台　眼尖司機開窗喊「妳好棒」

公司停業減班！「遇3狀況」要給員工薪水　3張圖看懂勞動權益

游錫堃：國際友人提供協助是台灣福氣　未來盼加深台日美三方合作

桃園通訊診療再擴大　慢性病患疫期求診嘸免驚

stay home需要陽光！露臺戶躍租屋網主打星　討論度大增

獨／送2歲狗結紮「變摘除胰臟」！搶救5hrs飼主痛哭　獸醫回應了

舒華「我也想放新照片」！來台放長假至少3個月　回韓時間點曝光

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

國際熱門新聞

快訊／美國宣布捐700萬劑疫苗「台灣在名單內」

日贈台AZ疫苗遭質疑！南韓反搶打

日124萬疫苗助台　安倍是推手

美國首捐疫苗「包含台灣」：有輝瑞、莫德納、嬌生

美捐亞洲疫苗今出貨　輝瑞、莫德納、嬌生共700萬劑

傳國會議員喊捐1000萬劑　5大關鍵成難題

日外相宣布：運送124萬劑AZ疫苗給台灣

日本供台124萬劑AZ疫苗　日官員：不只這一次

美今送100萬劑疫苗到南韓　台灣拿到多少？白宮不回應

大邱自購疫苗遭駁　「韓國輝瑞」說話了！

英國單日增超過5000確診　創2個多月來新高

滿地都是屍體　家屬被迫開屍袋認屍

婆婆確診不爽　故意害媳婦也染疫　

AZ疫苗6/4下午抵台　日航證實了

更多熱門

相關新聞

快訊／日本贈疫苗誰的功勞？柯文哲：要感謝全台灣人

快訊／日本贈疫苗誰的功勞？柯文哲：要感謝全台灣人

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市4日再新增152例。面對台灣的疫苗荒，日本寄送的124萬劑AZ疫苗在4日下午抵達台灣。台北市長柯文哲說，一件事情的成功不會只有一個人，「要感謝過去台灣人民對311的幫忙，日本也在台灣最困難的時候給予幫助，有功勞的人很多啦」。

彰銀兩分行跟進縮短營業時間　下周一起改為中午12點營業！

彰銀兩分行跟進縮短營業時間　下周一起改為中午12點營業！

疫苗施打預約系統要提前做好　柯文哲喊話中央：拜託連夜加工

疫苗施打預約系統要提前做好　柯文哲喊話中央：拜託連夜加工

快訊／柯文哲：潛在感染源已散布北市各區

快訊／柯文哲：潛在感染源已散布北市各區

LIVE／北市再增152例確診　柯文哲親上火線說明

LIVE／北市再增152例確診　柯文哲親上火線說明

關鍵字：

東南亞要聞馬來西亞AZ疫苗新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

快訊／今增確診474例「339本土、133校正回歸」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

即／台中梧棲、清水爆家庭感染　足跡曝光

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

快訊／今增本土472例！縣市分布曝光

即／北投一家三口陳屍民宅！同住女也發燒

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

更多

最夯影音

更多
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面