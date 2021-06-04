快訊／狂摔台中7歲柔道童27次「害昏迷指數3」！　惡教練遭起訴了

▲男童家人前柔道重摔7歲童27次，教練遭起訴了。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中一名7歲黃姓男童4月間到校外私人柔道館練習，孰料，卻遭何姓教練和學長重摔27次，受有顱內出血、中樞神經衰竭、昏迷指數3等重大難治傷害。台中地檢署偵結後，依涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段，刑法第277條第2項後段之成年人對兒童傷害致重傷罪嫌，將何姓教練提起公訴。

根據檢方調查，被告何姓男子為柔道教練，卻並無柔道教練證。何男自2015年起，在位於臺中市豐原區某柔道館無償教學柔道。何男於4月21日，明知黃姓男童年僅7歲，尚未學習好柔道之基本動作、護身倒法，卻仍指使其他兒童與他對練，因黃童不願繼續練習，並口出「教練是大笨蛋」等語，導致何男心生不滿，竟基於傷害之犯意，對黃童進行過肩摔、丟體、拋摔等柔道動作。

過程中黃姓男童曾表示「頭很痛」，但何男卻認為男童是假裝不舒服，繼續對黃童為柔道摔練等動作10多次。後來見到男童嘔吐，何男雖停止並清理場地後，仍接續對黃童為過肩摔等柔道招式動作。過程中黃姓男童頭部多次撞擊到地板，最後人癱躺在地上已無反應，雖經送醫急救，仍因此受有顱內出血、中樞衰竭、昏迷指數為3之重大難治傷害。