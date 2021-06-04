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郭台銘買500萬BNT遭刁難？　她曝蔡政府內部意見分歧

▲郭台銘,曾馨瑩。（圖／記者黃克翔攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘擬買500萬劑BNT疫苗，透過鴻海公司以及永齡基金會遞件給衛福部食藥署，但中央疫情指揮中心指揮官陳時中2日表示，還缺原廠授權書。對此，國民黨團書記長鄭麗文質疑，指揮中心的說法是否有符合藥事法規範？還是因為特定情況而彈性調整的說詞？她並揭露蔡政府內部意見分歧。

鄭麗文表示，2016年台塑企業捐贈肺炎鏈球菌多醣體疫苗，衛福部有要求授權書？COVAX提供台灣疫苗時，原廠授權書長什麼樣子？郭台銘是要捐贈疫苗，不是代理也不是生產，為何需要授權書？

鄭麗文指出，藥事法規定，因應緊急公衛需要，衛福部得專案核准特定藥物製造或輸入，不受藥品許可證、授權等限制；衛福部「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」中所需繳交文件也沒供貨時程、有效期限、冷鏈及倉儲設備、原廠授權書。

鄭麗文質疑，指揮中心所謂沒有提供原廠授權書的要求，有符合藥事法規範？還是因為特定情況而彈性調整的說詞？

鄭麗文說，政府採購規範不能進行限制競爭，審查民間企業就是不當限制競爭，很顯然是刁難，跟品質把關無關聯；認為衛福部採購要求投標廠商需取得原廠授權書，將來工程會稽核人員檢查採購案一定會列為缺失。

鄭麗文表示，根據內幕消息，蔡政府內部，在開放民間購買疫苗事情上態度分歧，因此陳時中才一下宣布開放，一下又惡意刁難；若消息為真，民進黨完全是將政治凌駕在防疫上，把台灣人民當韭菜。

鄭麗文說，現在有近一萬例本土確診個案、166人死亡，民進黨竟還有心情搞政治鬥爭？「人民只想要活命」，請執政黨喚回良心，陳時中不要再冷血執行黨意、處處刁難，即刻以取得救命疫苗為首要任務。

針對外界關注BNT原廠授權書ㄧ事，郭台銘辦公室昨（3日）再度重申，關於媒體詢問相關授權書一事，等釐清資訊再向外界回應。

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