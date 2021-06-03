竹市第一劑覆蓋率3.64%！醫護警消優先　1.3萬劑疫苗全打完　

▲新竹市第二階段3900劑疫苗已於今日下午全數施打完畢。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市第二階段獲配3900劑疫苗已於3日下午4點整全數施打完畢，目前新竹市累積疫苗接種人數超過1萬3千人，其中，依照全數醫事人員意願，施打率近9成，第一線防疫人員如承擔防疫工作的警察、消防同仁、篩檢與疫苗施打站人員等也全數接種完成，若依全市成人接種人口來看，新竹市第一劑疫苗覆蓋率達3.64%。

新竹市兩階段疫苗共獲配1萬2300劑，第二階段3900劑也於疫苗抵達後3天內全數施打完成，並以指揮中心指引的「第一類對象醫事與醫療院所人員」優先施打，目前已為有意願的醫事人員完成接種，全市醫護施打率已近9成。

▲新竹市醫護施打率已近9成。



此外，第一線防疫人員也完成接種，包括市府所列冊，第一線承擔防疫工作的警察同仁、消防同仁、社區篩檢站與疫苗施打站的工作人員、加強版防疫旅館工作人員，都全數施打完畢，全市警察施打率已達50%，消防的外勤同仁接種率則已達98%。

考量社福與長照機構群聚風險，此批施打名單中也將長照機構人員施打順序提前，有487名工作人員受惠，另，考量清潔隊員服務眾多一線民眾，也提前列入本次的施打名單，後續也將陸續安排施打。

衛生局說明，竹市第二階段獲配的3900劑疫苗，等同390瓶疫苗，每瓶可施打約10-12人不等，此批疫苗共提供4159人完成接種；新竹市總人口45萬2千多人，扣除18歲以下不需施打疫苗的的9萬5千多人，剩餘需施打疫苗總人口為35萬7千多人，若以目前1萬3千人完成第一階段疫苗注射來看，第一劑疫苗覆蓋率達3.64%。

▲▼第一線承擔防疫工作的警消、社區篩檢站與疫苗施打站工作人員、加強版防疫旅館工作人員，都全數施打完畢，全市警察施打率已達50%，消防的外勤同仁接種率則已達98%。

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