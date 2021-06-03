　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹市第一劑覆蓋率3.64%！醫護警消優先　1.3萬劑疫苗全打完　

▲新竹市疫苗接種。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市第二階段3900劑疫苗已於今日下午全數施打完畢。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市第二階段獲配3900劑疫苗已於3日下午4點整全數施打完畢，目前新竹市累積疫苗接種人數超過1萬3千人，其中，依照全數醫事人員意願，施打率近9成，第一線防疫人員如承擔防疫工作的警察、消防同仁、篩檢與疫苗施打站人員等也全數接種完成，若依全市成人接種人口來看，新竹市第一劑疫苗覆蓋率達3.64%。

新竹市兩階段疫苗共獲配1萬2300劑，第二階段3900劑也於疫苗抵達後3天內全數施打完成，並以指揮中心指引的「第一類對象醫事與醫療院所人員」優先施打，目前已為有意願的醫事人員完成接種，全市醫護施打率已近9成。

▲新竹市疫苗接種。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市醫護施打率已近9成。

此外，第一線防疫人員也完成接種，包括市府所列冊，第一線承擔防疫工作的警察同仁、消防同仁、社區篩檢站與疫苗施打站的工作人員、加強版防疫旅館工作人員，都全數施打完畢，全市警察施打率已達50%，消防的外勤同仁接種率則已達98%。

考量社福與長照機構群聚風險，此批施打名單中也將長照機構人員施打順序提前，有487名工作人員受惠，另，考量清潔隊員服務眾多一線民眾，也提前列入本次的施打名單，後續也將陸續安排施打。

衛生局說明，竹市第二階段獲配的3900劑疫苗，等同390瓶疫苗，每瓶可施打約10-12人不等，此批疫苗共提供4159人完成接種；新竹市總人口45萬2千多人，扣除18歲以下不需施打疫苗的的9萬5千多人，剩餘需施打疫苗總人口為35萬7千多人，若以目前1萬3千人完成第一階段疫苗注射來看，第一劑疫苗覆蓋率達3.64%。

▲新竹市疫苗接種。（圖／新竹市政府提供）

▲▼第一線承擔防疫工作的警消、社區篩檢站與疫苗施打站工作人員、加強版防疫旅館工作人員，都全數施打完畢，全市警察施打率已達50%，消防的外勤同仁接種率則已達98%。

▲新竹市疫苗接種。（圖／新竹市政府提供）

►鋒面神助攻！寶山、寶二水庫進帳525萬噸　期待下一波降雨

►外籍移工「台北工地確診」　室友、同事、老闆全家…10人匡列

►菜籃族免擠了！竹市農會推防疫菜箱　699元宅吃10種當季鮮蔬

►新竹PUB超誇張！5小時內進出54人次　無視防疫禁業令偷營業

►竹市員工宿舍清零！2室友先後確診8人送防疫旅館　公司7同事隔離

ET快訊
彩雲變強了！全台水彈灌3天「大雷雨」轟2地區　登陸降雨時程曝
快訊／彩雲加速逼近「海陸警報齊發」！路徑恐穿南台　不排除登陸
快訊／美國宣布疫苗捐贈計畫！6月給亞洲700萬劑「台灣在名單
幕後／關鍵餐敘促成「日本送疫苗」　蔡英文請這2人背後助拳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹市第一劑覆蓋率3.64%！醫護警消優先　1.3萬劑疫苗全打完　

快訊／全台37警確診！居家隔離83人　北市捷警、大同分局2人染疫

賭博集團「打手訓練基地」爆械鬥　復仇者反遭「釘刑」爆頭亡

台南台江大道「火燒車3死」遺體碳化　檢相驗：超跑追撞前車釀禍

三重厚德派出所關閉！廚工阿姨確診…42名警力居家健康管理

獨／「趴下！」新北4警拔槍喝斥可疑人士　所長到場傻眼：教官好

快訊／高雄岡山加工廠大火！廠房火煙直竄　消防緊急搶救中

竹山區養生館「外送茶」直擊！熱褲女溜出門轉戰摩鐵接客　

21歲男欠組頭40萬用命還！3煞押公墓電擊凌虐　回家睡一夜慘死

天下第一署票選主任檢察官　北檢黑金雙雄並列榜首

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

新增364例本土、219例校正回歸　 陳時中：疫情有新高峰

吳亦凡「連纏3正妹」狂爆渣男行徑！　遭抖秘戀內幕…私訊截圖全曝光

紓困4.0來了！農漁民每人領1萬　蘇貞昌加碼84項措施最快6/4入帳

竹市第一劑覆蓋率3.64%！醫護警消優先　1.3萬劑疫苗全打完　

快訊／全台37警確診！居家隔離83人　北市捷警、大同分局2人染疫

賭博集團「打手訓練基地」爆械鬥　復仇者反遭「釘刑」爆頭亡

台南台江大道「火燒車3死」遺體碳化　檢相驗：超跑追撞前車釀禍

三重厚德派出所關閉！廚工阿姨確診…42名警力居家健康管理

獨／「趴下！」新北4警拔槍喝斥可疑人士　所長到場傻眼：教官好

快訊／高雄岡山加工廠大火！廠房火煙直竄　消防緊急搶救中

竹山區養生館「外送茶」直擊！熱褲女溜出門轉戰摩鐵接客　

21歲男欠組頭40萬用命還！3煞押公墓電擊凌虐　回家睡一夜慘死

天下第一署票選主任檢察官　北檢黑金雙雄並列榜首

國銀海外分行4月獲利大增　月增143.5%

言承旭近況曝光！　為女「暴打渣男」張信哲公開原因

他怨冷氣「27度太冷、28度太熱」？網曝一妙招解決：加這個！

日本捐124萬AZ疫苗送台灣！夢多曬國旗讚爆「我們是真的好朋友」

怪奇比莉「床上晃車頭燈」解放好身材　蕾絲小褲跳扭臀舞辣翻

愛奇藝、騰訊、優酷聯手轟大陸盜版亂象！　喊話「別做賊、走正道」

湖人陷淘汰危機！AD盼G6回歸需隊醫放行　走路都會痛？堅稱好多了

謝金燕秀蠻腰性感熱舞！　手一抬「黑色內衣全看光」…辣到爆

蕭敬騰大陸注射疫苗後首露面　一張合照「狂衝微博熱搜冠軍」！

鄭弘儀曝「已打AZ疫苗」出現3副作用！　醫師聽完：抗體有86%了

柯基犬睡翻「口水牽絲」流滿地　一臉陶醉笑翻媽：夢到肉肉大餐？

社會熱門新聞

台江大道火燒車3死　檢：超跑追撞前車

打手訓練基地械鬥　復仇者反遭凌虐致死　

養生館「外送茶」直擊！熱褲女轉戰摩鐵接客　

21歲男欠組頭40萬　3煞押公墓凌虐慘死

獨／新北4警拔槍喝斥可疑人士　所長到場傻眼：教官好！

三重厚德派出所關閉！廚工阿姨確診…42名警力自主管理

性愛趴直擊女友激戰6人　男：度過難忘20歲

台江大道「超跑麥拉倫」死亡車禍　爆炸照片曝光

600萬保時捷擊落速霸陸　驚人維修費曝光

給我疫苗！上百車「龜速」擠爆總統府前按喇叭

即／高雄港70碼頭起重機倒塌貨櫃噴落

竹市1.3萬劑疫苗打完　第一劑覆蓋率3.64%

2起重機要價6億被撞爛　天價賠償金曝光

確診者趴趴走害人染疫亡　恐涉殺人罪有條件

更多熱門

相關新聞

日火速捐120萬劑疫苗　前台大醫：眼淚要流下來了

日火速捐120萬劑疫苗　前台大醫：眼淚要流下來了

日本為了援助台灣疫情，4日將送出124萬劑AZ疫苗。對此，前台大感染科醫師林氏璧聽到消息後感動地說「眼淚快流下來了」，並稱有消息指出後續還會有疫苗送入台灣。

做工的人躲廁所吃飯…尤秋興心酸：我以前也做這工作

做工的人躲廁所吃飯…尤秋興心酸：我以前也做這工作

京元45染疫不停工　員工被逼哭了

京元45染疫不停工　員工被逼哭了

林佳龍帶來及時雨！號召捐負壓隔離艙　

林佳龍帶來及時雨！號召捐負壓隔離艙　

快訊／日本捐120萬劑AZ疫苗　黃偉哲：優先給旅居日本僑民施打

快訊／日本捐120萬劑AZ疫苗　黃偉哲：優先給旅居日本僑民施打

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

彩雲變強了！大雷雨狂轟降雨時程曝

快訊／美國宣布捐700萬劑疫苗「台灣在名單內」

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

即／彩雲撲台海陸警齊發　恐登陸屏東

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

年輕人向陳時中道歉大賽

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

傳國會議員喊捐1000萬劑　5大關鍵成難題

柯文哲曝控制台灣疫情「只剩2方法」

即／彩雲逼台！氣象局23:30發布陸上颱風警報

幕後／謝長廷關鍵餐敘促成日本送疫苗　這2人背後助拳

京元45染疫不停工　員工被逼哭了

京元電快篩恐怖群聚！主管稱「不停工」

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

更多

最夯影音

更多
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍
烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面