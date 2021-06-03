網路連署「醫療暴力者」要健保卡註記！　陳時中回應了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎本土確診爆量，醫療暴力也頻傳，雙和醫院日前有3名護理師遭確診者砍傷，引發社會撻伐，因此有網友在公共政策網路參與平台連署醫療暴力應該在健保系統註記。對此，指揮官陳時中表示，這樣網路連署是代表社會憤怒，要怎麼樣讓醫療暴力減低，會再來討論。

持刀砍傷雙和護理師的是一名62歲洪姓確診男子，該男住在11樓負壓隔離病房，疑因情緒不穩持水果刀砍傷3名護理師。23歲施姓護理師腹部受有刀傷，第一時間被送進開刀房急救，25歲陳姓護理師則是胸部、右手受有刀傷，27歲蔡姓護理師則是肚皮有刀傷。 其中右手受傷的護理師病情較嚴重，後續需要長時間復健。

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對此，有網友在公共政策網路參與平台連署醫療暴力應該在健保系統註記，甚至要剝奪健保就醫權利，超過一天有1.3萬人附議。陳時中也回應「我想網路發起這樣的連署，是代表社會的憤怒，但是要用怎麼樣的方式才能讓醫療暴力減低，要等到連署的情況比較清楚，我們再來做討論。」

另外，針對健保系統註記，陳時中僅保留表示，目前健保卡註記有一定的醫療功能，是不是適合做太多其他的用途，恐怕監察院也會有意見。