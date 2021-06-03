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護理師見陌生訊息「吸不到空氣」　確診女絕望在家：怕等不到治療

▲▼台北聯合醫院仁愛院區醫護吃緊、疫情、病毒、急診、採檢。（圖／記者宋良義攝） 

▲確診女病患求救，「好怕我等不到治療」。（示意圖／記者宋良義攝）

記者劉維榛／綜合報導

繼《肺整個塌了！68歲媽確診撥電話「卻無法說話」　女兒爆哭生死道別》難過故事後，醫護粉專《厭世小護士的美食日記》收到一起揪心的確診狀況，指出一名確診女病患求救，幾乎10個症狀中了9個，甚至吸不到空氣，「我對政府的SOP好失落，第一次知道新聞上說的踢皮球是真的！」

粉專《厭世小護士的美食日記》透露，1日凌晨收到一封訊息，是一名32歲的女病患，自從得知自己PCR陽性後，卻沒有單位主動聯繫，「1922只會電話轉來轉去，給我電話要我打去醫院問，可是這非常時間我也不敢去問。」

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女病患除了要承受病痛折磨，身心更是憔悴不已，「我幾乎10個症狀中9個，這兩天呼吸不順，只能吸小口的也有胸悶、心跳100、血氧96。」不久後，女病患又傳來訊息，痛心表示「我對政府的SOP好失落，第一次知道新聞上說的踢皮球是真的，我越來越悶，吸不到空氣，他們才說要幫我立案，我全家人都被隔離了，好怕我等不到治療。」

看見女病患求助無門，讓《厭世小護士的美食日記》相當心疼與不捨，「到一個陌生求救訊息，看到這種主訴讓我徹夜難眠」、「看著她的文字，著急又害怕，只好和一位網路上的陌生人求助？疾病管制署／1922防疫達人看到了嗎？」

《厭世小護士的美食日記》也隔空向政府喊話，「接線人員量能不足，什麼時候才要正視問題？雙北醫療量能不足，急診都被確診重症壓垮了，輕症確診者住家裡成為常態，但若有就醫需求的SOP是什麼？有清楚和確診者衛教嗎？」

至於最新狀況，女病患等待安排送防疫旅館時，今日疾管署終於有聯絡了，會將她送去檢疫所。

▼粉專曝女病患後續！（圖／翻攝自厭世小護士的美食日記）

護理師見陌生訊息「吸不到空氣」　確診女絕望在家：怕等不到治療

文章由《厭世小護士的美食日記》粉專授權，請勿轉載！

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