iPhone 13新色「寶寶藍」、芭比粉太美！傳電池容量將大升級

默默的 2021 年跨入下半年，距離表定 9 月發布亮相的 iPhoen 13 系列新機也不算太遠啦，除了早先有關 iPhone 13 瀏海微修剪、內存飆升 1TB、Touch ID 回歸…等「8 大重點亮色」外，近日又有爆料者指出，iPhone 13 系列或將在電池容量上全面升級，其中增加幅度最大的是 iPhone 13 Pro Max 的 18%。

▲爆料指出iPhone 13將升級電池容量。（圖／AppleiDeals@twitter）

去年 Apple 推出 iPhone 12 系列四款新機，電池容量都比前一代 iPhone 11 系列略為縮水，雖然在實際操作使用後發現續航力並不會差很多，但能大一點總是好的呀！今回推特爆料帳號 @L0vetodream 轉發微博「數碼閒聊站」的貼文看來，iPhone 13 系列的電池容量真的有望全面加大。

▲微博「數碼閒聊站」PO出iPhone 13 系列的電池容量全面加大（圖／L0vetodream@Twitter）



從「數碼閒聊站」微博貼文透露的疑似 iPhone 13 型號電池容量，與 iPhone 12 系列相比較：

iPhone 13 mini（A2660）為 2406mAh，相比 iPhone 12 mini 的 2227mAh，增加 8%；



iPhone 13 和 iPhone 13 Pro（A2656）為 3095 mAh，相比 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的 2815mAh，增加 9.9% ；



iPhone 13 Pro Max（A2653）為 4352mAh，相比 iPhone 12 Pro Max 的 3687mAh，增加18％。

另外，iPhone 系列會推出哪些顏色也是每年「果粉」相關關注的亮點，尤其是今年春季發表會 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 「紫色」的推出後，有關 iPhone 13 系列新色渲染圖，更是一張比一張美，像是頗受少女喜愛的「寶寶藍」，以及搶眼亮麗的「芭比粉」。喜歡哪一個？

▲iPhone 13新色（圖／翻攝自IG@aliartist3d、Twitter@MalaysianFoods）

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