快訊／侯友宜要中央回答2個問題　「群體免疫的時間表在哪？」

記者蔡文鈴／新北報導

指揮中心2日宣布大規模接種辦法，預計6月到8月間，疫苗若足夠的話，每周會完成100萬劑的做法，另建立疫苗接種預約平台，提供民眾預約服務。對此，新北市府在江子翠規劃大型疫苗接種站已預定6月3日啟用，市長侯友宜下午在防疫記者會向中央喊話，疫苗接種的計畫，還有群體免疫時間表，應該要趕快提出，讓地方盡早做準備。

侯友宜表示，中央說8月會有1000萬劑疫進來，但最快也要9月才能打完，而要達到群體免疫力至少要打到全國六成，估算依目前疫苗的量，大概到明年過年才能達成。

侯友宜強調，有很多企業團體善心人士都積極幫忙爭取疫苗，若這些疫苗能在7﹑8月快速審查通過，就能夠多增加1000萬劑，到今年9月中全國群體免疫力就可以達到六成，民間捐贈疫苗是很重要的關鍵，希望大家一起團結打疫苗，不僅可減少重症者死亡，社會也能恢復正常生活。

侯友宜呼籲中央，疫苗接種計畫、群體免疫時間表，應該清楚告訴民眾，到底疫苗接種怎麼做，時間表如何規劃，趕快公布，讓我們心裡有準備。

為因應接下來大規模疫苗接種，新北市政府日前宣布已在板橋江子翠重劃區，完成新北市首座的疫苗接種站，面積超過1200坪（約4000平方公尺），共有18個接種窗口，預估最多一天可提供2000人進行採檢。。

對此，中央流行疫情指揮中心2日下午也公布大規模接種計畫，全面啟動切重作業預計，估計每週至少可以接種100萬劑；指揮中心也公布「疫苗接種預約平台」，透過手機、藥局、四大超商可以進行預約。

指揮中心宣布今新增372例本土確診病例，校正回歸本土個案177例，總計549例，確診個案中新增12例死亡，綜上所有本土個案共549例。確診病例中，新北市310例最多，其次為台北市152例。

▲新北警施打疫苗。（資料照／記者郭世賢翻攝）