吳崢隔離走一遭…不敢幫鄰居撿垃圾　懊悔喊這句話

▲吳崢。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）



記者黃巈禾／台北報導

前時代力量發言人、林亮君特助吳崢上月24日快篩陽性，隨即被防疫巴士載往檢疫所隔離、進行核酸檢測（PCR），所幸PCR結果陰性，隔離7天後離開檢疫所。他2日在臉書分享，一篇文章寫道，工人在工地吃飯被路人罵沒戴口罩是防疫破口，有句話令他非常有感「一場疫情撕裂了我們曾經溫暖的同理心」。

吳崢自曝，星期一傍晚去追垃圾車的時候，旁邊人的垃圾袋沒綁緊，瓶瓶罐罐掉了出來，第一時間想要幫他撿起來，但隨即想到「啊，這些瓶罐上面不知道碰過什麼，還是不要吧」，於是默默地丟完垃圾便掉頭離開，回家的路上，心裡覺得怪怪的，朋友聽完後也說「是啊，疫情使人孤立」。

吳崢表示，在防疫旅館裡被隔離的這幾天，很多人看到報導後都來詢問關於疫情的種種問題，有人等不到PCR結果，有人確診但等不到相關單位的聯絡，有人已經痊癒也陰性卻出不了院，又或者是身邊有人確診了準備要去快篩，心裡對即將發生的事感到茫然又毫無頭緒等等。

吳崢提到，只要是能幫得上忙、能幫忙解答、能去詢問相關資訊的，都盡力去做，所以在旅館的大部分時間都坐在筆電前回訊息，在這之中很真切的感受到，疫情之下，沒有人是輕鬆的，更有太多人被壓得喘不過氣來，焦慮幾近爆棚，面對這樣的情勢，沒有能力去說大家應該如何做，現在只想盡可能幫助人，「如果你在生活的擠壓中還有一點氣力，試著多包容一點吧，別讓疫情撕裂了我們的同理心」。



最後，吳崢說，在隔離的時候，一直在想現在還能做些什麼，雖然只是議員助理沒有公職，但畢竟和局處的聯繫管道多，如果大家有遇到什麼困難，或面對疫情遭逢的問題，可以私訊告訴他，他都會盡力來協助。