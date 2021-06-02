北韓高官劈腿被抓包　情婦怒揭貪腐惡行！他3千人面前遭公開處決

▲據悉，有多名官員皆因涉案被逮。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

北韓軍方第七總局政治委員會的一名官員因涉嫌在國家建設項目中貪汙，5月中旬在3000多人面前遭到公開處決。報導稱，這名52歲的官員Ryu不僅涉及貪腐，私生活也非常混亂，同時包養多名情婦，而此次事件就是因為被其中一名情婦發現劈腿，才會被對方憤而向官方舉報。

根據Daily NK報導，現年52歲的Ryu原本是北韓第七總局政治委員會的常委，第七總局主要負責國家建設項目，但他卻被踢爆透過新公寓的營造項目中飽私囊。被逮後不久，Ryu就在5月15日上午10時，在3000多人面前遭到處決，在場的有第七總局的幹部、士兵家屬以及為了建設公寓而動員的部隊。

▲該名官員被逮後隨即遭到公開處決。（圖／路透社）



消息人士透露，Ryu生前透過這樣的方式賺取不利之財，獲取暴利，不僅如此，他還包養多名情婦。某天正當他與一名20多歲的情婦幽會時，偶然被另一名35歲的情婦發現。由於這名35歲的情婦同時也是新建公寓項目的投資人，因此她憤而向中央舉報Ryu惡行。

該名女子向中央委員會提交了她與Ryu的對話錄音紀錄，根據音檔，她為愛投下大筆資金，甚至替建設公寓的部隊士兵們提供消夜與零食，但卻依舊沒有取得公寓。中央紀律檢查部門獲報後，隨即展開調查，並發現Ryu的不法情事，隨即將其逮捕。

中央紀律檢查部門表示，「這名官員在最高領導人充滿愛的政治領導下，濫用權力，沒有責任感與自覺性，只顧著滿足自身利益。」不久後，Ryu就遭到公開處決。

不過隨著Ryu的死亡，也有陰謀論傳出，是因為Ryu與許多勞動黨重要幹部有所掛勾，因此當局才會迅速處決滅口，以免牽連更多北韓高層。另一方面，除了Ryu以外，中央紀律檢查部門也逮捕了涉案的另外10人。

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