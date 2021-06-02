　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「台出事必波及日本」！自民黨籲供台疫苗　同步彙整台海危機應對

▲▼自衛隊員在出港向民眾揮手致意。（圖／路透）

▲根據《安保法》，日本自衛隊在不同情況下，可以不同形式出動支援台灣。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

隨著北京當局持續增加對台軍事壓力，日本先前曾多次提出根據《安保法》，自衛隊在「台灣有事」時出動的可能性。執政黨自民黨外交部會與外交調查會也正式向日本政府提出意見，希望一旦面臨台灣有事時，當局能有效應對，其中包含與同盟國實施具體的模擬合作，同時確保在台日人的躲避方法，以保證國民安全。

根據《日本放送協會》報導，日本自民黨外交部會與外交調查會認為，隨著北京當局對台灣的軍事、經濟壓力與日俱增，日本當局應該規劃有效對應方式。自民黨認為，北京當局一旦進攻台灣，將會直接影響到日本的安全保障，因此日本政府應該事前做好萬全規劃，

其中包括在「台灣有事」時，日本政府須與其他同盟國進行模擬合作，同時為保障在台日人的安全，應規劃相關躲避方法。

再者，為了強化與台灣間的關係，也要討論能讓雙方政府內部人士與中央部門人員的往來更加活躍的政策。此外，還有將日本已取得的疫苗提供給台灣、在再生能源等新興技術領域中相互合作等議題。

不僅如此，自民黨也認為，由於台灣加入國際組織也關係著日本的國家利益與安全，因此日本應該主導推動讓台灣加入世界衛生組織（WHO）的年度大會（WHA）以及國際民用航空組織（ICAO）。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 
ET快訊
快訊／土城養護中心群聚感染！　80歲長輩確診25人快篩陽性
侯友宜再下令「5大賣場」人流管制　2.25m²內限1人
梅雨要掰了？最新預測時間出爐　1圖秒懂未來10天天氣
快訊／「3+11」沒會議記錄　監察院要查了！
送花籃被批詛咒人！　朱學恒「粉專退讚數」驚人
宮廟求籤問疫情「2年都同結果」　網驚：真的有準
5大通勤族「防疫攻略一次看」！騎機車也危險　醫：4動作不可少
慈濟也出手！拚買「這2款疫苗」　佛光山今接洽原廠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緬甸現金短缺　早晨一排「傘海」湧入ATM前排隊報到

賣場驚見「稀有龍蝦」險被吃掉！機率僅十億分之一　眼尖客救了牠

「台出事必波及日本」！自民黨籲供台疫苗　同步彙整台海危機應對

白救了！確診男女才剛康復出院　竟又參加「23人毒趴」遭警逮捕

翁山蘇姬遭軍政府轉移至未知地點　律師曝「5月便已失聯」安全成疑

傳美陸戰隊赴台交流！漢光演習後抵台　五角大廈21字回應

野狗啃食病歿者遺體！河邊半火化浮屍被拖上岸　居民憂傳播病毒

英國睽違14個月單日首度0死亡通報！　衛生大臣：疫苗奏效

確診康復卻被性侵！2男尾隨母女步行回家　她慘被拖入草叢

投資人觀望　美股幾以平盤作收

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

高端股票一跌停「蔡英文就出現」　柯文哲：政府優先項目是什麼？

緬甸現金短缺　早晨一排「傘海」湧入ATM前排隊報到

賣場驚見「稀有龍蝦」險被吃掉！機率僅十億分之一　眼尖客救了牠

「台出事必波及日本」！自民黨籲供台疫苗　同步彙整台海危機應對

白救了！確診男女才剛康復出院　竟又參加「23人毒趴」遭警逮捕

翁山蘇姬遭軍政府轉移至未知地點　律師曝「5月便已失聯」安全成疑

傳美陸戰隊赴台交流！漢光演習後抵台　五角大廈21字回應

野狗啃食病歿者遺體！河邊半火化浮屍被拖上岸　居民憂傳播病毒

英國睽違14個月單日首度0死亡通報！　衛生大臣：疫苗奏效

確診康復卻被性侵！2男尾隨母女步行回家　她慘被拖入草叢

投資人觀望　美股幾以平盤作收

分手周興哲半年重燃愛火　趙岱新甜認復合了：現在很開心

林子熙胃痛發炎驚覺「案情不單純」！　女兒來報到：感謝上天安排

新房買了不能住！管委會下令「暫停施工」　她哭：房子買來擺設？

梅雨進帳「全台水庫進帳1.4億噸水！」　水利署：解除限水仍有距離

松山、小港5機場篩檢站今啟用！離島民眾：應強制搭機前都要快篩

花蓮營造業者足跡曝！台北南港機場、台北轉運站、太鲁閣426車次

【廣編】減輕醫護負擔　台灣醫美龍頭愛爾麗籲開放診所施打疫苗

王令麟領軍再攀新高！東森直消5月業績破7億　營收成長607%

土城養護中心爆群聚感染！ 80歲長輩確診25人快篩陽性

廣州逾千萬人打完疫苗仍爆發疫情　專家解答關鍵

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

國際熱門新聞

即／WHO：中國科興疫苗列入緊急使用清單

確診康復卻被性侵！母女步行回家慘遭2男毒手

馬來西亞封城首日　新增確診7000人

女記者邊採訪邊呻吟　她：這是我的工作

看家中監視器怕爆！櫥櫃竟住陌生女人

莫德納向美國FDA申請　全面批准使用其疫苗

中16架軍機強闖空域！馬來西亞擬召大使說明

嫩妻新婚當晚在新郎面前慘遭4男性侵

英國病毒株再度變異　日本出現首例感染者

充氣城堡爆炸！童噴飛4.5m重摔鐵軌上

英14個月來首度0死亡！　衛生大臣：疫苗奏效

傳美陸戰隊赴台交流！美國防部21字回應

投資人觀望　美股幾以平盤作收

野狗啃食病歿者半火化遺體！居民憂傳播病毒

更多熱門

相關新聞

南韓首批莫德納5.5萬劑疫苗到貨！

南韓首批莫德納5.5萬劑疫苗到貨！

南韓政府向藥廠莫德納採購新冠疫苗共4000萬劑（供2000萬人施打），其中有5.5萬劑疫苗已於今（1）日下午透過韓亞航空班機順利抵達仁川國際機場，為莫德納首批抵達南韓的疫苗，也是繼阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞後，第3個運抵南韓的廠牌，運抵南韓後將送往GC綠十字位於忠清北道清州市的物流倉庫。

南韓擬開關島旅遊泡泡！最快8月成行

南韓擬開關島旅遊泡泡！最快8月成行

與COVAX協商未果　北韓首批200萬劑疫苗又遲到

與COVAX協商未果　北韓首批200萬劑疫苗又遲到

南韓數據：AZ疫苗對英國變種保護率超過90%

南韓數據：AZ疫苗對英國變種保護率超過90%

日奧運選手團開始施打疫苗　輝瑞無償提供！

日奧運選手團開始施打疫苗　輝瑞無償提供！

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

確診男砍3護理師　女兒道歉了

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

「很多人現在罵沒疫苗打」　台大醫預言未來光景

柯文哲「高端跌停蔡英文才出來」　總統府：過度言行令人遺憾

快訊／確診男瘋砍護理師！3警PCR結果出爐

閨密情GG2／陳敬宣突被分手　好友荳荳也情變

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

高端跌停　八大公股銀行買超6,755萬元

下雨堅持放尿！阿金變土河馬燦笑

九頭身D奶茶花女「神似藝人周曉涵」

看到朱學恒送花籃傻眼！　網紅486先生開砲

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面