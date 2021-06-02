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廣州逾千萬人打完疫苗仍爆發疫情　專家解答關鍵

▲廣州疫情升溫，民眾離城須備妥72小時內核檢報告。（圖／CFP）

▲廣州疫情升溫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東廣州近日本土疫情升溫，確診人數已超過30人，均是感染了印度變異株。此前，該條傳播鏈呈現了潛伏期短，傳播速度快，病毒載量高的特點。廣州全市已經累計接種新冠疫苗1313.66萬劑次、1011.11萬人。專家表示，疫苗接種對本輪疫情重症率低起到相當大的作用，表現出對重症預防的突出作用。

廣東6月1日0到24時又新增10例本土確診病例，廣州報告7例；佛山報告3例，為無症狀感染者轉確診。新增7例本土無症狀感染者，廣州報告5例，深圳報告2例。截至6月1日24時，廣東累計報告新冠肺炎確診病例2481例（境外輸入1038例）。

經梳理發現，廣東本輪疫情集中於兩條傳播鏈：一條是由廣州荔灣區擴散至茂名、佛山的「早茶傳播鏈」；另一條是發生在深圳鹽田港的「境外貨輪傳播鏈」。

美國疾病管制與預防中心（CDC）近日發報告指出，事實上，沒有任何疫苗的保護力可達100%，可就算出現感染，疫苗也能有效保護人們免於住院或死亡。

▲廣州民眾施打新冠疫苗。（圖／CFP）

▲廣州民眾施打新冠疫苗。（圖／CFP）

此前，據《新民晚報》報導，任職於廣州第八人民醫院的感染病首席專家蔡衛平蔡衛平表示，廣東是最早接種量突破1000萬劑次的省份，截至5月27日24時，已累計接種突破5000萬劑次，含3899萬人，「人口大省已經有4000來萬人獲得了一個針次的疫苗保護，這無疑給抗疫前景帶來了助力。」

蔡衛平分析這次變異毒株的4項特點，除染疫者病毒載量高、病毒傳播力強及病情發展快速外，他也提到重症率低的主要原因便是廣東的疫苗接種率起到相當大的作用。此外，在病床數及核檢等「超前部署」的準備也足夠承擔風險。

蔡衛平指出，目前確診的患者及無症狀感染者中，有部分是接種過國產新冠疫苗的，無論是哪一款，都表現出了對重症預防的突出作用，「他們有些還沒有按照規定流程完成兩個針次的疫苗接種工作，即便如此，只接種了一針，我們也能看到他們在感染後，能夠快速產生抗體。」

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