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張亞中給1張紙稱能拿1000萬劑疫苗　他傻眼：連買食鹽水都有問題

▲▼張亞中給指揮中心一張影本，聲稱可以取得1000萬劑疫苗，讓台灣基進黨傻眼。（圖／台灣基進黨提供）

▲張亞中給指揮中心一張影本，聲稱可以取得1000萬劑疫苗，讓台灣基進黨傻眼。（圖／台灣基進黨提供）

記者陶本和／台北報導

孫文學校總校長張亞中日前宣布可取得1000萬劑疫苗，且已前往衛福部疾管署遞交疫苗進口申請書；不過，指揮中心指出，僅有一張「北京兩岸東方文化中心」的委託函影本。對此，台灣基進黨傻眼表示，這個北京兩岸東方文化中心，網站一查，資本額才10萬人民幣（約43萬台幣），連買1000萬瓶生理食鹽水都有問題。

台灣基進黨新聞部主任張博洋表示，張亞中日前宣布，已跟中方講好有一千萬劑疫苗要捐贈，只要蔡政府「原則上同意」，就可以馬上啟動空運來台，「哇現在疫苗這麼好找喔？什麼阿貓阿狗都可以聲稱自己手上有疫苗？難道台灣剩我沒疫苗？」

張博洋說，指揮中心早就頒布民間購買疫苗守則，須附上「執行計畫書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明」。

結果，張亞中上述一樣都沒有準備，張博洋表示，他竟然跑去指揮中心交了一份「北京兩岸東方文化中心」的委託函影本，然後就對外放話說指揮中心已讀不回，「不知道是不識字還是失智」。

特別的是，張博洋表示，這個號稱要給台灣1000萬劑疫苗的「北京兩岸東方文化中心」，網站一查，資本額才10萬人民幣(約43萬台幣)，連買1000萬瓶生理食鹽水都有問題。

張博洋說，張亞中就是陳時中口中的掮客啦，「掮客往來兩岸，在統獨議題之間謀取利益，有像中國學者李毅之流，負責鼓吹武統，也有像張亞中這種的鼓吹中國對台善意、兩岸歷史淵源等」。

張博洋表示，現在台灣正逢疫情之亂，正好也為掮客們搭建了除了「談政治」之外的「以疫苗謀統」的大門；而張亞中就是藉這扇門，一方面對中國有交代，一方面也可以在台灣的政治舞台換取聲量，只可惜伎倆實在太蠢又廢到可笑，不到三天馬上成為全台笑柄。

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