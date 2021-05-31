挺護理師妹回醫院抗疫！她收店認賠200萬　自嘲：這餐飲夢有點貴

▲挺護理師妹回醫院抗疫，她收店認賠200萬。（圖／廖小姐提供）

記者黃士原／台北報導

5月中本土新冠肺炎疫情爆發，全國升級三級警戒衝擊餐飲業，林口有家去年11月才開幕的早午餐店，才經過8個月就結束營業，老闆廖小姐表示，因為業績慘跌，再加上來店裡幫忙的妹妹想要重回醫護前線幫忙，因此在5月21日時決定歇業停損，但估計仍損失近200萬元，她的先生還說「這個餐飲夢想有點貴！」

老闆廖小姐原本在科技業已工作10多年，但一直有開早午餐店的餐飲夢想，在存了一筆資金後，在去年下半年餐飲業大好的期間籌備開店，同時找來原本是護理師的妹妹來幫忙，早餐店在11月開幕，由於內需市場持續成長，店裡的營業額一路成長，在5月這波疫情前，最高月營業額可以達到17萬，平均日營業額6000至7000元之間。

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不過5月中突然疫情爆發，雙北接著進入三級警戒，店裡的業績慘跌砍半，甚至一天下來收入只有2600元，這還是包含外送平台業績。雖然房東在疫情嚴峻時期願意調降6月租金，但是廖小姐覺得疫情短時間內不會結束，而且原本護理師妹妹在台北市發出防疫前線徵集令時，就有想過重回醫療前線，最後廖小姐決定收掉店，除了停損之外，同時也支持妹妹為防疫出力的心願，讓她重回前線作戰。

▲廖小姐護理師妹妹在結束早午餐店後重回醫療前線作戰，上圖非當事人。（圖／記者李毓康攝）

廖小姐說，開早午餐店是她的夢想，只是這個夢想才8個月就結束，她估算歇業後損失約200萬，這當中包含裝潢費用、2個月的壓金等，她的先生半開玩笑的說「這個餐飲夢想還有點貴！」廖小姐說，護理師妹妹在結束早午餐店後重回醫療前線作戰，她目前也開始找工作，準備重回科技業當個上班族。

雖然無法繼續開店，但廖小姐很感謝她的房東，除了願意調降6月租金之外，還說如果疫情沒變好，7、8月的租金還可以再商量。而且在得知她決定違約歇業後，也主動提出用壓金來抵6月租金，她只要在6月底把店面復原還給他即可。由於找不到人頂讓，廖小姐已經陸續賣出店裡設備，目前賣得差不多，至少能回補一些投資。