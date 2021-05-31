快訊／澎湖月嫂昏迷插管今確診　1友人二採陽…離島剩金門淨土

▲澎湖出現確診案例 。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／澎湖報導

本土疫情持續升溫，澎湖也爆出一名50多歲月嫂疑似染疫，澎湖縣府事後緊急匡列接觸者居家隔離，並接受採檢，而稍早消息傳出，該月嫂的一名曾同桌用餐的友人到醫院接受採檢後，二採皆為陽性，院方已經在31日早上將他的檢體送至台北昆陽實驗室進一步化驗。對此，中央流行疫情指揮中心31日在記者會上宣布，該月嫂今日確診，目前離島僅剩金門淨土。

據了解，確診者為50多歲的婦人，在馬公市區租屋，之前在KTV擔任員工，不過KTV因疫情歇業後，婦人透過朋友牽線在台北某月子中心任職，15日搭機自馬公前往台北，負責烹煮月子餐的工作，任職3天後因疫情升溫政府要求月子中心不得群聚，只好返鄉在高雄家住2晚後，20日從高雄返回澎湖。27日出現症狀，29日至馬公市一家診所就醫，之後轉往醫院急診，沒想到病況惡化插管後昏迷送進加護病房，發現胸部X光兩側肺炎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲確診月嫂同桌聚餐友人二採陽，目前院方緊急將檢體送到台北昆陽實驗所進一步化驗。（圖／記者吳奕靖翻攝）

澎湖縣政府指出，縣府依疾管署指示匡列案例5月20日347班次華信高雄往澎湖班機，同班機前後3排旅客，總共14人，30日也已掌握到有5人在澎湖，已通知完成PCR檢驗，尚待檢驗結果。

另外，24日有3人與這名婦人在住處聚餐，同桌共5人，也已緊急匡列進行PCR採檢，但其中一人二採皆為陽性，院方也立刻在31日上午將檢體送至台北昆陽實驗室進一步化驗。

對此，中央流行疫情指揮中心也在31日的記者會中宣布，澎湖新增1例本土個案，該月嫂於今日確診，也讓澎湖正式淪陷，目前離島僅剩金門淨土。