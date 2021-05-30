6／1起採檢結果「24小時內」上傳　未達標不給3千元檢驗給付！

▲衛福部次長石崇良。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土確診數不斷增加！爆量的檢體送驗、資料傳送費時，也造成通報大塞車的問題。中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會呼籲中央應依EOC的概念由指揮中心掌握各指定檢驗機構量能狀況，做適當的檢體分流。對此，衛福部次長石崇良表示，6/1起會要求24小時內完成檢體結果上傳，未達標就不給3000元檢驗給付。

針對檢體分流，檢驗師公會全國聯合會理事長蔡德龍建議，為確保通報平台能持續順利上傳，政府應不定期詢問指定檢驗機構並設立單一反應窗口以利隨時因應，可將全國145家檢驗機構，依EOC的概念由指揮中心掌握各指定檢驗機構量能狀況，即時因應疫情變化予以適當的檢體分流，建立「區域醫療網指定檢驗機構支援系統」，達到檢驗量能互相支援。

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對此，石崇良回應，目前全國一天檢驗量可達5～6萬，如果加班量會更大，現在一天檢驗量能不過2、3萬，所以篩檢量能是足夠的，針對有些地方塞車，現在政策是快篩陽性立即做PCR就好，快篩陰性可以送到其他地方去做，做不來的就會去找合作的單位。

石崇良表示，結果上傳的問題已經解決了，現在只是要求目標管理，6/1開始會規定24小時內要把結果上傳，不管是衛生局盤點或是醫院都可以，現在雙北檢驗量能都非常充足，只是分配的問題，如果做不到24小時完成上傳，衛生局就要去調整。

石崇良強調，5/20就開始執行快篩陽性先做PCR，24小時上傳是6/1開始，會有緩衝期限一週，在緩衝一個禮拜內超過24小時，一樣會給付一個檢驗3000元，給付是公務預算支應，一週後若無法達標，就不給付。