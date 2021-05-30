影／印尼渡輪海上起火濃煙竄天　274人跳船逃！整船燒到焦黑

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

實習記者徐于文／綜合外電報導

印尼一艘渡輪29日駛往東北部偏遠島嶼，途中突然起火，火勢迅速吞噬整艘船隻，逼迫近300名乘客與船員跳海自救，所幸未造成傷亡，目前仍有1人失蹤，搜救人員正全力尋找失蹤乘客，目擊民眾錄下驚險畫面，影片迅速在網上流傳。

《法新社》報導，事故渡輪「KM Karya Indah」號上午7時由北摩鹿加省首府干那低（Ternate）駛向利馬法托拉島（Limafatola），出發約15分鐘後，在麋鹿加海（Molucca Sea）發生火災，火勢猛烈，快速蔓延整艘船隻，渡輪乘客與船員緊急跳船逃生。當地搜救總署在上午8時30分接獲報告，立刻派遣多艘搜救艇前往救援。

▲印尼渡輪失火。（圖／達志影像／美聯社）

搜救隊負責人阿利法赫（Muhammad Arafah ）表示，船上共有275人，已有274人安全撤離，包括35名兒童，疏散附近島嶼，其中一名43歲失蹤男子仍在努力搜救當中，附近漁船也出動幫助救援。

民眾手機錄下影片顯示，乘客和船員在海浪中掙扎，緊抓附近漂浮物，等待救援，渡輪則被濃密黑煙包覆，當下畫面驚險。警方已拘留所有船員調查事故原因，初步懷疑起火點在渡輪引擎室。

印尼因安全標準鬆懈，近年船隻事故頻繁發生，一艘超載渡輪2019年在爪哇北部海岸沉沒，造成21死，另一艘則在2018年蘇門達臘島附近湖泊沈沒，逾160名乘客溺水死亡。

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