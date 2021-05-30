陳時中親揭「BNT通過我國緊急授權」事件始末！COVAX分配未果





▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣至今沒有取得BNT疫苗，但有網友發現疾管署在官網介紹與疫苗接種須知暨意願書提到「BNT已通過我國緊急授權使用」等字樣，今日又將網站上相關文件刪除，引發議論。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日還原事件始末，BNT洽談合約觸礁延遲，但我方沒有完全放棄希望，原本COVAX有規劃分配9.5萬劑BNT疫苗給台灣，但又於本月初通知無法供應。

指揮中心與BNT談疫苗採購破局，部分縣市首長想自行透過上海復星購入BNT，被回應「需要申請藥證」，然而昨日有PTT網友Po文指「BNT其實有通過緊急授權使用」，附上Covid-19疫苗接種須知暨意願書，內文寫到BNT疫苗「已經通過WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用」，然而疾管署網站則已調整，把我國二字刪除。

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不過網友也發現，疾管署該資料最新更新顯示為今年2月26日，透過「網頁時光機」回溯該頁面的過往更新時間，關於BNT疫苗的簡介完整段落是直到4月27日才做出更改；除網站說明，疾管署網站上原放有「疫苗接種須知暨意願書」的文件，今日上午被網友發現已經被移除。

陳時中今日記者會中說明，BNT疫苗若要進入國內接種，一定要通過緊急使用授權，現在問題是BNT疫苗還沒有進入台灣，至於為何要寫上？陳時中解答，雖然前一波和BNT合約可說是觸礁、擱淺、延遲，但我方還沒有完全放棄希望，先前於1月底COVAX要配發BNT疫苗時我們有表達有意願，也確實被通知配發到9萬5千劑，但又於5月3日通知，無法供應BNT疫苗。

陳時中說，疫苗接種書寫，其實不需要特別怎麼改，而要改也可，重點是進到國內，可讓大家施打疫苗一定會通過緊急授權審查。