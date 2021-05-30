累計再加355確診！本島2地維持「個位數」　一張圖曝最新狀況





記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內再增266本土病例，另有89例校正回歸，總計355例；新增確診個案當中有11例死亡，《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，目前本島各縣市皆有確診個案，僅2外島，澎湖縣及金門縣仍維持0確診。

▲0530本土國內新增地圖。（圖／ETtoday）

指揮官陳時中表示，今日無境外移入，而本土新增266例，為123例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月14日至5月29日。

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綜上所有本土個案共355例，以新北市193例最多，其次為臺北市85例，桃園市24例，苗栗縣、臺中市及彰化縣各9例，基隆市8例，花蓮縣6例，南投縣4例，嘉義縣3例，連江縣、臺東縣、宜蘭縣、新竹市及高雄市各1例。

▲0530本土病例總數地圖。（圖／ETtoday）

其中萬華活動史相關20例、茶藝館相關1例，其他已知感染源118例、關聯不明47例、疫調中169例，相關疫情調查持續進行中。

全台今年已累計 6,918 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 3,307 人

台北市 2,590 人

基隆市 125 人

桃園市 313 人

新竹市 16 人

新竹縣 19 人

苗栗縣 20 人

台中市 123 人

南投縣 19 人

彰化縣 145 人

雲林縣 11 人

嘉義縣 8 人

嘉義市 7 人

台南市 26 人

高雄市 46 人

屏東縣 27 人

宜蘭縣 67 人

花蓮縣 31 人

台東縣 14 人

連江縣 4 人