「快樂缺氧」襲各年齡層！無慢性病年輕人也猝死　醫：恐創新高

▲目前快樂缺氧情況多在高齡者身上發生，但年輕人猝死案例已經出現。（圖與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台灣疫情進入本土社區感染後，每日確診數字持續不下，昨（29日）新增21死則創下新高，「快樂缺氧」的致命危機成為網路的熱門關鍵字。專家指出快樂缺氧因當事人難以察覺，今後猝死人數及死亡率恐怕還會再創新高。

據了解，一般人血氧飽和度應在95％至100％之間，低於93％便屬於異常，低於90％則需要氧氣治療，若80％以下則有損害器官功能的危險。快樂缺氧（Happy Hypoxia）一詞又為「隱形缺氧」，最早於去年4、5月便有英文文獻可查出，指2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診患者已經出現血氧低於95％至93％以下的情況，但本身沒有感覺到呼吸困難，因此容易延誤就醫，並常病情急轉直下時毫無防備，容易導致猝死。

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對此，根據《聯合報》引述雙和醫院副院長李岡遠的說法，COVID-19患者多為輕症或無症狀患者，但仍能迅速發展至「快樂缺氧」階段，而且此情況無論年齡。醫師指出儘管死亡病例多高齡患者，但無慢性病的年輕人因此猝死的事件也開始出現。

對於血氧濃度急呼吸次數，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，若「血氧數值低於95％、胸悶呼吸急促」，居家檢疫時應主動回報。隨著雙北醫療量能擴充，李岡遠說情況會逐漸減緩，但熱區周邊及中南部疫情令人擔憂，建議盡可能加強篩檢。