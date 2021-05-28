超越SARS時期73死！新冠肺炎累計78例死亡　今增19人創新高　

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布，新增19例死亡個案，我國因新冠肺炎死亡的人數也於今天超越2003年SARS時期的73死；據了解，自疫情開始至今，共有78位死亡，本土71位、境外則是7位。

我國截至27日已連續10天以上每日增加逾百例本土個案，死亡人數在近期更是連幾日兩位數增長。而今增加19例死亡後，總數達78位，超過2003年SARS時期的73死。莊人祥也提到，若是從疫情剛開始計算，到現在總共是78位死亡案例，其中本土是71名、境外移入7人。

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▲指揮中心公布19例死亡個案詳情。（圖／指揮中心提供）

據疾管署官網資料顯示，2002年11月來自廣東的SARS，透過香港疫情向國際蔓延，由於國際疫情持續延燒，鄰近的我國自然亦不可倖免，2003年3月14日我國通報第1名境外移入SARS病例，SARS突破邊境檢疫措施入侵台灣，3月26日某公司通報衛生機關，表示6名員工3月15日到北京出差，返國後身體不適，經衛生機關調查證實疑似感染SARS。隨後香港淘大社區發生SARS疫情，該社區民眾來台亦將SARS傳染給在台親友。

4月22日台北市立和平醫院爆發SARS院內感染事件，隨即於4月24日下午緊急全面封院，計有1,300多名醫護人員、病患及病患家屬接受緊急隔離；隨後於4月26日鄰近醫院爆發醫護人員感染，並於4月30日比照和平醫院採行封院14天防堵措施；接著陸續發生多起院內感染事件。

國內疫情於6月中旬獲得有效控制，世界衛生組織在6月17日解除台灣旅遊警示，7月5日將台灣自地區性傳播名單中移除，整體防疫工作完成階段性任務。本波疫情共計有346名確定病例，其中死亡病例73例，直接死因SARS為37例，間接死因36例。