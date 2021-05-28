馬路三寶6／1起罰更重！逼車蛇行、拆消音器「吊扣牌照6個月」

▲惡意逼車是相當危險的駕駛行為。（圖／記者林悅翻攝）

記者李宜秦／台北報導

馬路三寶注意！交通部修訂道路交通管理處罰條例，未依規定裝設行車視野輔助系統者，可處1.2萬到2.4萬罰鍰。汽車駕駛人拆除消音器造成噪音，除6000到2.4萬罰鍰外，一年內再犯將吊扣駕照6個月。另外蛇行、超速、逼車等危險駕駛行為，吊扣汽車牌照時間延長至6個月。新規將於6/1起實施。

交通部修訂道路交通管理處罰條例，共有兩大修正重點。第一，新增未依規定裝設行車視野輔助系統者，處汽車所有人12,000元以上24,000元以下罰鍰；行車視野補助系統無法正常運作，未於行車前改善，仍繼續行車者，處汽車所有人9,000元以上18,000元以下罰鍰，並均責令其參加臨時檢驗。

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第二，對於汽車駕駛人違反拆除消音器或以其他方式造成噪音之處罰，除原處6,000元以上24,000元以下罰鍰外，新增一年內再度違反者，併處吊扣其駕駛執照6個月及吊扣該汽車牌照期限由3個月延長至6個月之加重處罰。

另外，若有「蛇行」、「嚴重超速」、「惡意逼(擋)車」「在道路上競駛(技)」等危險駕駛行為，除處罰鍰外，吊扣汽車牌照期限由3個月延長至6個月。

▲交通部修法，針對汽車惡意逼車加重處罰。（圖／翻攝YouTube《STRIFE Lin》）

交通部也調整修正定期檢驗時行車視野輔助系統之檢驗要求，107年1月1日起新登檢領照之大客車、大貨車及109年9月4日起新登檢領照總重量逾3500公斤至5000公斤且全長6公尺以下之小貨車，定期檢驗時應裝設合於車輛安全檢測基準規定之行車視野輔助系統。

106年12月31日以前新登檢領照之大客車、大貨車應裝設符合規定之行車視野輔助系統，並且新增汽車駕駛人行車前應注意之事項，檢查項目增加行車視野輔助系統確實有效之要求；裁罰基準表並配合新增對應的裁罰項目，未依規定裝設及使用行車視野輔助系統，原則比照行車紀錄器處罰額度裁處。