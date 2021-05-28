快篩陰性確診！40多歲女1天後過世　莊人祥：先前被診斷為支氣管炎

記者嚴云岑／台北報導

民進黨立委何志偉27日晚間揭露，自己的前助理前天才快篩陰性，沒想到隔一天就離開人世，年僅40多歲。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，初步疫調顯示，該個案家屬5/18出現發燒與喉嚨痛症狀，她也在5/20就醫，經診斷為支氣管炎，5/25到醫院做快篩檢驗陰性，5/26 PCR驗出陽性，5/27到院前死亡。

何志偉27日深夜在臉書以「生命極其脆弱 死亡的距離已逼近」為題發文，表示自己團隊有名同仁前天才快篩陰性，沒想到隔一天就離開人世，讓他直呼「原來死神是如此的無情，一步步逼近我們身邊的人」。

何志偉28日上午受訪時表示，當他一接到這個噩耗的時候，心裡面打擊非常大，也非常錯愕、更是難過，自己也開始回想過去在地方上一起努力打拚的日子，「她是非常善良、溫暖、負責任、盡責的一位好同事，所以我們跟家屬都非常不捨、更是難過」。

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莊人祥表示，今天公布的死亡個案中，有一名案6824為40多歲女性，5/20、5/23、5/25都有去診所就醫，5/25晚間有去醫院做快篩，當時檢驗是陰性，但5/26被發現倒臥在家中浴室，雖緊急聯絡送醫，但仍在到院前不幸喪生。目前初步掌握相關接觸者10人，已上到系統，並開立居家隔離通知書。