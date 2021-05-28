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快篩偽陰佔2成！醫曝「還會有200人死亡」：台灣面對病毒很脆弱

▲▼馬來西亞醫護人員正在為遺體善後。（圖／路透）

▲馬來西亞醫護人員正在為遺體善後，示意圖與本文無關。（示意圖與本文無關／路透）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委何志偉27日晚間揭露，自己團隊有名同仁前天才快篩陰性，沒想到隔一天就離開人世，死後PCR才回報陽性，在新加坡行醫的林韋地醫師表示，從這個案例可以說明，台灣現在的SOP很有問題，快篩試劑至少20%偽陰，現在台灣面對疫情很脆弱。

林韋地稍早在個人臉書發文，快篩試劑有至少20%的機率出現偽陰，「所以10個感染的，會漏掉2個」，快篩陰性，PCR陽性，雖然理論上傳染力較低，但是不代表不會併發嚴重肺炎，傳染力，和嚴重性，是不相關連的，「現在病毒的散播並沒有因為三級警戒停止，雙北醫療量能已經爆炸，重症和死亡數字會節節上升」。

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林韋地指出，現在PCR檢驗太慢，即使快篩陰性後，也無法確定自己有沒有感染，回到家中或是防疫旅館隔離，可能將病毒傳染給家人，也可能在一兩天後病情惡化，還沒等到檢驗結果或是床位就過世了，「這些潛在感染者在家是孤立無援的，他們完全沒有辦法求助，然後這些人裡，有很多是不應該放在家的高風險者」，如果是防疫旅館而不是集中檢疫所，也沒有任何醫療監護。

▲▼病人,生病,醫院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對於何志偉前助理過世，林韋地感到很遺憾，「現在不是地方政府通報與篩檢隔離政策的問題，現在是台灣民主史上最大的國安危機」，台灣面對Covid社區感染大爆發是非常脆弱的，因為人口結構偏老，而且沒有疫苗保護，極多數人之前沒有感染過，整個社會完全沒有免疫力，而這是全新的英國變種病毒，而且不知道有沒有混有印度變種。

林韋地參考同樣是亞洲地區的韓國，列出1千人中確診新冠病毒的死亡率，四十幾歲中1位；五十幾歲中5位；六十幾歲中18位；七十幾歲中63位；八十幾歲中130位，「這還是變種之前的數字，那在雙北醫療崩潰的情況下，死亡率更高」，以台灣現在的確診數字，如果按以上年齡層平均分配，我們已經確定在近期未來還有多200人死亡。

他指出，台灣的確診數字是嚴重低估的，實際感染數字又再更嚴重低估，過去兩個星期裡，已經有數以萬計的感染者在社區裡跑來跑去了，他也強調並不是要造成人民恐慌，「但是再這樣每一天佛系讓時間過去，真的很多人會死」，疫苗重要但真的不是現在最重要的，現在最重要的是減災，先把社區的病毒量壓到最低。

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