網傳某飯店專收「台北送下來的」　竹市府急澄清

▲網路傳聞，新竹市某防疫旅館收治台北確診者假消息， 市府證實為假消息。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市府指出，27日發現有民眾運用社群軟體大量散布不實內容，宣稱竹市某飯店成為防疫旅館，收治「台北送下來的」，要求大家沒事不要靠近。對此，新竹市府鄭重澄清，防疫旅館依法僅收治居家檢疫或隔離者，並無收治確診者，且入住民眾以新竹市民為優先，也呼籲民眾，散播不實疫情消息已違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，可處三年以下有期徒刑、拘役，或最高可科3百萬元罰金，切勿以身試法。另疫情嚴峻當下，業者自願攤任防疫工作，實屬難得，請民眾發揮同島一命的精神，共抗病毒。

網路社群媒體近日瘋傳關於竹市防疫旅館訊息，內容要求大家不要靠近某飯店，因該飯店已變成防疫旅館，收治「台北送下來的」。新竹市城銷處鄭重澄清，竹市防疫旅館依「COVID-19（武漢肺炎）」因應指引，「防疫旅館設置及管理設置，僅收治及接受居家檢疫者或居家隔離，無收治確診者。」

市府指出，目前已向警方報案並展開調查，該行為已涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條，可處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科最高三百萬元罰金，民眾如收到此類關於疫情的訊息，勿任意轉傳，以免觸法。

新竹地檢署近日也查獲網路散布於LINE群散布假消息，一名何姓男子於本月25日，在LINE「大鵰胡27向前衝衝衝」群組內，傳送未經查證或確認的假訊息，並張貼某經貿大樓街景照，留言「帝國員工」等不實資訊，經檢警調查後，認定散布假訊息，諭知支付緩起訴處分金2萬元。

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