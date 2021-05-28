快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

記者徐政璿／台北報導

行政院已將紓困特別條例修正案送至立法院，針對紓困方案，政院提供家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，在防疫期間補貼一次性定額現金。綠委證實，已經收到政院提出的方案，初步擬定每人補助新台幣1萬元，約有250萬人受惠。

根據行政院提供給立法院的紓困方案，家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，在防疫期間補貼一次性定額現金，初步擬定每人補助新台幣1萬元，約有250萬人受惠（國小以下孩童約245萬人，國、高中特教學生則為5萬人）。



▲新冠肺炎導致街頭蕭條。（圖／記者屠惠剛攝）

紓困4.0作業預計於6月4日展開，蘇貞昌今早7點半到10點，召集相關部會，討論紓困的行政作業與對象。因應疫情影響，政院希望針對家中有國小以下孩童 與國高中特教學生的家庭，進行一次性定額現金補貼，以減輕父母的育兒負擔。

對於新冠肺炎疫情升溫，行政院會13日已通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元，並將特別條例期限延長至2022年6月30日，草案函請立法院審議。

立法院預定5月31日加開院會，處理行政院函請審議的部分條文修正案，朝野政黨日前已同意予以三讀。紓困條例通過後，行政院將以最快速度，預計6月3日排定紓困特別預算案的討論並通過，再交由立法院審議。

對於立法院本會期將於五月底結束，行政院提出的預算案6月3日提出後，恐來不及完成立法作業，立法單位說明，根據紓困條例第11條，為因應各項防治及紓困振興措施之緊急需要，各關機關得報經行政院同意後，先行支付其一部分。

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