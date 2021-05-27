居隔照顧監測「初步指引」　羅一鈞：呼吸＞30下、血氧＜95%將示警

▲民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心坦言，有在居家隔離猝死者身上發現隱形缺氧情況，會補助地方政府發放血氧偵測儀，讓輕症在家隔離者也能自我監測，並訂定相關指引。醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨日下午專家會議有針對確診個案居家照顧評估進行原則性討論，建議快篩陽性或確診個案，都可以逕行症狀評估，相關建議會在內部研議後發布。

羅一鈞表示，初步討論，血氧機監測數示警數值分別為呼吸速率超過30下，血氧監測低於95%等兩大項，但由於專家還有給予相關建議，會針對評估指標做內部研議。

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羅一鈞補充，各縣市也都有採購血氧機，供住在防疫旅館的民眾使用，特別是確診個案數較多的雙北市，醫福會也會針對集檢所個案發放檢氧監測。由於血氧機屬於醫療器材，之後指揮中心也會協助地方佈建居家照顧量能，把血氧機納入協助項目中。

林口長庚兒童急診科醫師吳昌騰表示，一般人血氧飽和度應落在95%左右，隱形缺氧的病人，血氧飽和度則落在50~80%，患者通常會在就醫前2到7天出現一些症狀，如突然胸悶或無法深呼吸，幾天後，呼吸速率更會是正常的3倍，嘴唇與手指也會有發青現象。

目前已有3種方法可找出隱形缺氧的存在，其中又以脈搏式血氧儀（Pulse oximeter）最為方便。吳昌騰表示，若民眾有血氧偵測儀，可以在家中進行「6分鐘步行測試」，以正常速度步行6分鐘，若SpO 2低於90%或下降超過4%，都可能是嚴重病例，需要多加留意。