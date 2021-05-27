COVAX執行長證實「計畫跳票」！新冠疫苗供應耗盡...92國希望落空

▲COVAX供應92國疫苗的計畫，恐因印度國內疫情、疫苗短缺而跟著跳票。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球爆發至今已超過1年，原本「新冠疫苗全球取得機制」（COVAX）計畫透過富裕國家的捐助，向92個發展中國家迅速供應疫苗，然而疫苗的購買與取得本來就充滿著政治算計，加上身為全球疫苗主要生產國的印度近來疫情大爆發，使疫苗嚴重短缺，各國「自掃門前雪」的態度擊潰理想，COVAX的承諾宣告跳票。

根據美媒《華爾街日報》，世衛組織（WHO）主導耗資數十億美元的COVAX計畫，原本期望將疫苗送給全球最需要的人，發展中國家醫護人員在理想下獲得免疫，卻因為理想與現實的差距，第2劑疫苗的施打遙遙無期，其他一線工人與弱勢團體也跟著失去施打的可能性。

報導指出，即便印度擁有全球最大疫苗製造供應商「印度血清研究所」（SII），卻因為國內變種病毒肆虐、爆發全球最慘重的疫情，當局優先計畫為國內13億人口施打，才使疫苗被限制出口，原定5月底須運送1億4000萬劑疫苗的計畫跟著胎死腹中。

「全球疫苗與預防注射聯盟」（Gavi Alliance）負責執行COVAX計畫，其身為美國流行病學專家的執行長賽斯•伯克利（Seth Berkley）心痛證實，原本供應92個發展中國家新冠疫苗的計畫，恐怕得跟著跳票。

報導指出，COVAX的庫存疫苗在疫情襲捲中南美洲、南亞中低收入國家之際跟著耗盡，原本5月底預計施打2億3800萬劑，但如今運抵且施打的疫苗總計僅達7200萬劑，佔全球出貨量17億劑更僅為4%。

位於中非的內陸國家尚比亞，其疫苗施打率為全球最低之一，完成第1劑疫苗接種者僅佔總人口0.7%。該國衛生部官員姆萬薩（Francis Dien Mwansa）哀嘆，「也許我們對COVAX抱持太多期待了。」

據悉，美國拜登美國拜登府預計6月底前向國外發送8000萬劑疫苗，其中有部分疫苗撥給COVAX，而歐盟也承諾將捐贈1萬劑疫苗，但與預定目標相比恐仍遠遠不足。COVAX官員向富裕國家呼籲，懇求能夠分享自家疫苗庫存，並協助他國建立新廠生產疫苗，打破供應鏈短缺之瓶頸。

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