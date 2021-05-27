德學者稱「疫苗引血栓」原因破解！　問題出在「突變蛋白」

▲牛津大學、阿斯特捷利康共同研發新冠疫苗，但曾通報血栓案例。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

德國一支科學團隊26日發表研究成果，宣稱找到部分民眾接種阿斯特捷利康（AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）新冠疫苗，卻發生血栓的原因，並能夠提供有效的改善與預防方式。該研究指出，此副作用的關鍵在於「腺病毒載體」（adenovirus vector）導致的突變蛋白（mutant proteins）。

法蘭克福大學教授馬沙里克（Rolf Marschalek）指出，AZ、嬌生疫苗透過「腺病毒載體」將棘蛋白DNA基因序列送入人體細胞核，而非病毒通常用以製造蛋白質的細胞質液，而血栓成因可能就在「棘蛋白進入細胞核」的過程。

《衛報》、《金融時報》引述研究內文報導，棘蛋白進入細胞核後，出現剪接、分裂反應並發生突變，無法與細胞膜結合，起到免疫作用。接下來，這些漂浮的突變蛋白被細胞分泌到人體內，在極罕見的情況下可能引發血栓，機率大約為10萬分之1。

馬沙里克指出，輝瑞、莫德納2款mRNA疫苗未使用「腺病毒載體」做為輸送系統，目前皆未通報血栓案例。他認為，如果藥廠能夠修改棘蛋白的基因序列編碼，防止分裂反應，即可解決此問題，「我們有了手上數據，可以告訴藥廠如何編碼棘蛋白的基因序列，預防意外的剪接和分裂」。

據悉，研究團隊已向德國政府的保羅艾爾立希研究所（Paul Ehrlich Institute）提報實驗結果，並和嬌生接洽討論中，雖然尚未與阿斯特捷利康取得聯繫，但也非常樂意提供諮詢。

儘管如此，此論文尚未獲得同儕審查，只是眾多假說中的其中之一，有待進一步審查研究。



★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

