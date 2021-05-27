看好了世界！醫師揭台灣將「做到這件事」　1數據預言這天起趨緩

▲史書華分享對這波疫情的看法。（圖／翻攝自Facebook／盾牌牙醫史書華）



記者崔子柔／綜合報導

「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩週內解除三級！」這段話日前被台灣網友瘋傳，希望能激勵人心，不過指揮中心已宣布將三級警戒延長至6月14日。雖然沒有達成先前期盼，不過醫師史書華認為，依台灣每天的確診數據判斷，有望在三周後能趨緩。

資深媒體人周玉蔻昨（26）日進行《蔻蔻早餐》直播專訪，邀請史書華分享對台灣這波疫情的見解，史書華指出，與疫情剛爆發時相比，目前已經很了解新冠病毒的死亡率、傳染性、治療方式等，「現在就是平常心看待」。

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▲台灣本土案例已破4000例。（資料圖／記者林敬旻攝）



史書華提到，這次本土疫情在5月7日爆發，以英國變種病毒株來說，R0值是3，表示每3天確診數會變成3倍，「也就是破百人確診，再三天就是300人」，推算至24日確診人數應該破萬，「但我們沒有，這跟我們的防疫政策有關」。

雖然現在每天都新增至少300個案例，但史書華認為，「只要沒有等比級數，像是300例變1000例，那表示我們還在控制範圍內」，這兩周以來疫情沒有大規模上升，「但要它下降，大概要三周左右，才有機會慢慢下降」，只要台灣人民遵守防疫措施，有望讓確診數據變成等差級數，將R0值控制在1以下，疫情就能逐漸趨緩。