新加坡醫質疑拿BNT是假議題　若保證有現貨不是詐騙就統戰

▲輝瑞／BNT新冠疫苗。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

針對近日社會對於上海復星BNT疫苗有許多的討論，在新加坡行醫的林韋地醫師26日在臉書發文指出，明顯藍營和背後的政治勢力在運作，現在和上海復星拿BNT其實是「假議題」；他也認為，金門、南投那些真的沒必要出來亂，全世界問題是無法到貨，不是無法買，「如果有人和你保證有疫苗現貨，那不是詐騙就是統戰，馬來西亞檳州政府被騙就是最好的例子，不要和馬來西亞行動黨一樣蠢」。

對於台灣政論節目一直在討論疫苗的事情，特別是上海復星的BNT。林韋地在臉書表示，台灣社會很極化，上個月明明沒什麼人要打疫苗（連醫護人員都很多沒打），現在一堆人在那邊吵和搶，特別是那些名嘴政客，變成疫苗專家。

首先，林韋地釐清，台灣現在已經爆發社區感染了，任何疫苗，中國科興也好，美國Moderna也罷，都不會解決眼前的危機和醫療超載。他解釋，因為疫苗接種需要時間（也是很大工程），產生效力需要時間，且不是打了疫苗就金剛不壞，還是有確診風險，只是降低重症率和死亡率而已，「所以疫苗會解決未來的問題，但不會解決現在的問題，需要有計畫和進程，不用很焦慮地好像世界末日在那邊吵和搶」。

對於BNT，林韋地指出，因為產品好，需求高，在全世界都很積極擴充產能，也有到新加坡設廠，而大中華區的獨家代理和生產，就被中國上海復星拿走了，「所以別的地方的BNT，也沒有辦法賣給台灣」。

有關上海復星拿BNT代理和生產權，林韋地表示，中共的內宣邏輯，大部分中國人真的覺得中國國藥和科興棒棒，其實不需要BNT，那麼上海復星去搶，除了部分卡住台灣戰略因素外，也代表中國的潛在市場很大，還是有很多身體很誠實的中國人（大多是上流社會的富人），和在中國工作的外國人，知道中國疫苗是保護力不足的，想要BNT提升免疫力。

對於台灣而言，林韋地表示，明顯藍營和背後的政治勢力在運作，但現在和上海復星拿BNT其實是「假議題」。他指出，你根本不知有沒有現貨，而上海復星是不可能囤很多BNT疫苗現貨的，因為全世界疫情很慘，疫苗全世界都在搶，要是真的囤貨為了統戰，還不被全世界罵死，這對於中國的疫苗外交很不利，「透過側翼放假消息，讓你台灣內部在那邊吵，做無本生意就好，沒必要囤真的疫苗」。

另外，香港傳有過期的BNT疫苗，林韋地表示，mRNA疫苗施打需要整個後勤的，沒有那麼容易，要冷鏈要各種技術，退一萬步說，就算中共送你，如果期限很短，台灣在沒有準備的情況下，想打也來不及。

林韋地認為，目前的情勢，台灣因為上海復星卡位打不到BNT不是什麼大問題，因為BNT不是唯一mRNA疫苗，Moderna也是，效力差不多，甚至更好。他說，要和中共在那邊弄，不如直接找美帝老爸求助還比較快，抱美帝的大腿的風險，比和中共做生意低多了。

此外，有關金門、南投吵著要自己買疫苗一事，林韋地說，在疫苗自由市場化之前，地方政府絕對不可以自己採購疫苗，所以金門、南投那些真的沒必要出來亂，且全世界的問題是無法到貨，不是無法買，各國都是下了訂單給了錢，但貨沒有來，地方政府是有什麼本事，覺得自己可以插別國和自己國家中央政府的隊，「如果有人和你保證有疫苗現貨，那不是詐騙就是統戰，馬來西亞檳州政府被騙就是最好的例子，不要和馬來西亞行動黨一樣蠢」。

至於國產疫苗一事，林韋地則認為「沒有那麼樂觀」，一是七月底對疫苗來說還很久，遠水救不了近火，但對疫苗生產而言，兩個月時間很短，國產疫苗現在才到兩期，都還沒進入三期，也不希望因為疫情緊急中央有壓力，就影響到相關的品管。

林韋地說，任何疫苗都是需要時間和樣本，資料越多越安全，沒有辦法保證到時候國產疫苗會不會有什麼奇怪的副作用或併發症，AZ的TTS血栓也是打了很多之後才發現，所以有國產疫苗很好，但平常心就好，不要有什麼救國的期望。

最後，林韋地表示，接下來國際上的疫苗種類和貨源會越來越多，台灣政府應該將風險分散，不要全部的蛋放在一個籃子裡，「我觀察AZ應該還是最容易取得的，應該以此為主力，然後也用力搶美國的Moderna和JJ，國產疫苗平常心就好」。